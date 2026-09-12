Калин Стоянов : Политическият "Кръстник" Радев е време да се осъзнае
Депутатът от ДПС- Ново начало с нова тежка критика към президента
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Депутатът от ДПС- Ново начало с нова тежка критика към президента
Държи се като парвеню, накрая ще разбере, че е вдигнал юмрук единствено срещу себе си
Водещият пое голяма отговорност
Запомниха го с първата чистка на МВР и избора на Филчев за главен прокурор Йордан Соколов остана верен докрай на Командира и "здравите сили" в десниц...
Васил Василев-Зуека се оказа кръстник на младоженец. Топактьорът беше сред специалните гости на изискана и интернационална сватба в столицата. В храма...
Парламентът може и да не приеме закон за Космоса, но небесно тяло ще носи името на депутатски син. Не България, а САЩ кръщават астероид на наследника...