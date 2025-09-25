Калин Стоянов : Политическият "Кръстник" Радев е време да се осъзнае

Депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов отново посочи политическата реалност, в която се намира президентът на страната Румен Радев.

Днес, в своя типичен стил, върховният разединител на нацията, Румен Радев, отново публично направи опит да всява смут, омраза и разделение в българското общество.

Съгласен съм с метафората за „изграждане на стена“, но тя категорично трябва да бъде насочена именно към Радев. Крайно време е да се ограничи възможността на този самозабравил се човек да се меси по какъвто и да е начин в дейността на изпълнителната власт.

Радев, който „произвежда“ партии на килограм и дори съдейства на някои от тях да влизат през задния вход в Народното събрание, говори за „ортаци“ в политиката. Нека не забравяме, че именно той е „кръстникът“ на партия „Продължаваме промяната“, която впоследствие лично нарече „шарлатани“ тогава, когато разбра, че са излъгали и него.

Той създаде тази формация, чиито горчиви плодове все още берем в резултат на некадърното им управление. И колкото и двулично да се опитва да се разграничи от тях, това няма как да се случи, защото техният лозунг все още гласи: „С вас сме, господин президент.“

За „моркови и тояги“ говори Радев, който умело се е заобиколил с послушковци, на които рядко подхвърля по някое „морковче“ от онези, които му влачат част от неговата администрация, използвайки дори „придворната“ му таксиметрова компания НСО.

За „бухалки в държавния апарат“ говори човекът, който еднолично и чрез своите политически „рожби“ управляваше държавата в продължение на 4-5 години, като без притеснение ударно назначаваше свои хора във всички министерства, агенции, бордове на директори, служби и т.н. И до днес на различни постове в държавната администрация стоят именно кадри, назначени от Радев.

Последният отказва да приеме факта, че в момента страната се управлява от редовно правителство, а не от назначен и контролиран от него кабинет. Ясно е, че стабилизирането на България и усилията на правителството да решава проблемите на хората видимо изнервят Радев, който се чувства най-комфортно тогава, когато цари несигурност, хаос, анархия и корупция, от които той черпи своята сила.

А що се отнася до НСО, все още очаквам отговори на въпросите, които официално зададох на Радев, във връзка със събитията от 10.08.2025 г. във Варна: необосновано многобройният президентски кортеж, който блокира целия град. Освен това обществото очаква обяснение и за семейния подарък на съпругата на Радев, автомобил BMW 750e хибрид, закупен със средства на държавата.

