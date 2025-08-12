Парвенющината на един самозабравил се кандидат-диктатор

Генералният секретар на НАТО да беше кацнал във Варна, нямаше да предизвика такъв блокаж в движението на града, какъвто причини президентът Румен Радев.

В неделя, насред жегите и туристическия поток, морската столица се оказа в плен на проява на българския държавен глава и пазещия го екип от НСО, която може да бъде охарактеризирана само с една дума - парвенюшка.

Варна се озова в капана на брутални задръствания заради внушителен по размери кортеж на Радев, водещ го към празника на Военноморските сили. Той беше увековечен на клипче, публикувано на Фейсбук страницата на сайта newshub.bg с пост, описващ как десетки автомобили – черни лимузини, джипове и бусове с охрана са преминали през централната част на града, а движението е било спряно в няколко района едновременно. На видеото се вижда как само централната част на кортежа наброява 9 коли – лимузини, ванове, джипове, мотор и полицейска патрулка. В бройката дори не са включени допълнителните возила, които предварително минават през маршрута, както и впрегнатите в регулирането на движението полицаи.

Демонстрацията предизвика изблици на негодувание от страна на жителите на Варна, които съвсем логично питаха какво изобщо може да оправдае подобно поведение. При това съвсем закономерно, защото подобни кортежи са характерни само за диктатори – я в някоя африканска държава, я на Изток. В Русия например, където гуруто на Румен Радев – президентът Владимир Путин има навика да се движи именно с подобни кортежи. Които впрочем аха-аха да бъдат засенчени от парвенющината, демонстрирана от българския държавен глава.

Или както отбеляза и бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов: „В световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности. След вчерашните му изпълнения на територията на гр. Варна, президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях. Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус…След това показно и арогантно придвижване на Радев и част от приближените му служители от президентството, можем спокойно да заключим, че този човек трайно се опитва да възражда диктатурата и едноличния начин на управление в демократична България. С подобни изпълнения президентът Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва“.

Стоянов безспорно е прав, особено на фона на факта, че демонстрацията от неделя беше предшествана от още две, направени от Радев уж в градене на имиджа на обикновен човек, но всъщност копи-пейст на поведението именно на Путин.

В четвъртък той се появи гол до кръста на снимки от лодка до остров Св. Анастасия – пиар трик, използван от години от имиджовия тръст около руския президент.

През уикенда пък „случайно“ бе заснет как плажува сред обикновените българи на плажа в Созопол. Акцията явно бе в опит да замаже скандала, че през юли, когато - докато половин България гореше, той отмаряше в тузарски курорт в гръцката област Халкидики. Но постигна точно обратния ефект, защото се оказа, че за да пазят ВИП персоната, гардовете от НСО са отцепили масивна част от плажа. Да не говорим за появилите се в последствие разследвания, според които хотелският комплекс в Черноморец, в който отседнал Радев с половинката си Десислава, бил собственост на човек, известен в ъндърграунда като контрабанден бос на цигари.

Че парвенющината ходи по хората и си личи независимо какви имиджови трикове прилагаш е стара максима, която за съжаление българският държавен глава за пореден път показва. В неговия случай обаче демонстрациите излизат далеч отвъд простоватите опити да се прави на по-важен и значим, отколкото е. Те доказват това, което си пролича и в годините, в които управляваше страната чрез служебните си кабинети – че е вреден за демокрацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com