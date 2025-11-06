Диктатор номер едно в света удари всички в земята!

Пол Бия, най-възрастният действащ държавен глава в света, беше обявен за победител в президентските избори в Камерун.

На 92 години, той си осигурява осми пореден мандат, който може да го задържи на власт почти до навършването на 100 години, пише „Гардиън“.

Конституционният съвет на страната съобщи, че Бия е спечелил 53,66% от гласовете, докато неговият бивш съюзник, а сега основен опонент – Иса Чирома Бакари е получил 35,19%.

Бия е на власт от 1982 г., след като премахна ограниченията за президентски мандати през 2008 г. и оттогава неизменно печели изборите с убедителни резултати.

„Това не бяха избори, а фарс“, заяви Бакари след оповестяването на резултатите. „Ние спечелихме категорично.“

Напрежението в Камерун расте от седмици, докато страната чакаше официалното потвърждение на вота. От деня на изборите действа забрана за обществени събирания, а много магазини и офиси остават затворени заради страх от сблъсъци. В икономическата столица Дуала жителите се оплакват от ограничен интернет достъп, който държавният оператор обясни с „технически проблем“.

В неделя четирима души бяха убити при сблъсъци между силите за сигурност и поддръжници на опозицията в Дуала.

Само часове след обявяването на резултатите Бакари публикува във фейсбук, че двама цивилни са застреляни пред дома му в северния град Гаруа. Твърдението му все още не е потвърдено от независими източници.

„Да стреляш в собствените си братя от упор – питам се, дали това не са наемници“, написа той. „Убийте ме, ако искате, но аз ще освободя тази страна с всички средства. Това е нагла безнаказаност.“

Бакари още два дни след изборите обяви, че е спечелил с 54,8% срещу 31,3% за Бия, позовавайки се на преброяване на над 80% от бюлетините, направено от неговия екип. Той предупреди, че ще призове за протести, ако официалните резултати бъдат „фалшифицирани“. Управляващата партия на Бия – Камерунското демократично движение на народа – отхвърли обвиненията и го призова да изчака решението на съвета.

