Сърбия спешно даде паспорт на издирван олигарх

Сърбия предостави гражданство по ускорена процедура на украинския милиардер и бивш депутат Вадим Новински, който е издирван от властите в Киев по подозрение в държавна измяна. Решението е взето от правителството в Белград и е обосновано със законова възможност чужденец да бъде натурализиран, когато това представлява „интерес за Република Сърбия“. Какъв точно е този интерес в случая с Новински засега не е обяснено публично.

Подписано лично от премиера

Гражданството е одобрено на заседание на сръбското правителство на 24 септември, а решението е публикувано ден по-късно в официалния държавен вестник. Документа е подписал премиерът в технически мандат Джуро Мацут, като кабинетът се е позовал на разпоредба, позволяваща заобикаляне на обичайната процедура за натурализация, когато това се смята за държавен интерес.

Именно тази формулировка предизвика най-много въпроси. До момента сръбските власти не са дали публично обяснение защо предоставянето на гражданство на Новински е в интерес на страната и какви конкретни основания стоят зад решението.

Киев го издирва за държавна измяна

63-годишният Вадим Новински е роден през 1963 г. в Стара Руса, в днешна Русия. Голяма част от живота и кариерата му започват именно там, но през 90-те години той се премества в Украйна, където изгражда бизнеса си и се превръща в един от най-богатите хора в страната.

През 2012 г. тогавашният украински президент Виктор Янукович му предоставя украинско гражданство за „особени заслуги“. Впоследствие Новински влиза и в политиката, става депутат и е свързан с проруския „Опозиционен блок“, който по-късно беше забранен след началото на руската инвазия.

През януари 2025 г. украинските правоохранителни органи му съобщават задочно за подозрение в държавна измяна и разпалване на религиозна вражда. Според разследващите той в продължение на години е разпространявал позиции в полза на руското влияние в Украйна и е поддържал тесни връзки с представители на Руската православна църква.

Новински не е осъден по тези обвинения и ги оспорва. Неговите представители отхвърлят твърденията, че е действал в интерес на Русия, и поддържат позицията, че той е подкрепял Украйна.

Зад решетките задочно

През септември 2025 г. съд в Киев постанови задочно задържане под стража на Новински по делото за държавна измяна. Украинските власти го обявиха за издирване, след като той остана извън страната.

Новински е напуснал Украйна още през 2022 г. и не се е върнал. През последните години той пребивава предимно в чужбина, като има данни, че е установил местожителство в Хърватия и разполага със значително имущество там.

Санкции и замразени активи за милиарди

Украинските власти наложиха санкции срещу Новински още през декември 2022 г. Заедно с него в санкционните списъци попаднаха и високопоставени духовници от Украинската православна църква, исторически свързана с Московската патриаршия.

През следващата година украинските служби съобщиха за блокиране и арест на активи, свързвани с Новински, за милиарди гривни. Сред тях попаднаха недвижими имоти и активи на компании, контролирани пряко или чрез свързани структури.

Самият Новински в продължение на години е един от най-големите финансови поддръжници на Украинската православна църква. Той има и духовен сан, като през 2020 г. беше ръкоположен за дякон.

От Русия до върха на украинския бизнес

Бизнес империята на Новински е свързана със „Смарт-Холдинг“, чрез който той навлиза в металургията, минното дело, енергетиката, корабостроенето, земеделието и недвижимите имоти. Един от най-значимите му активи е делът в гиганта „Метинвест“, където дълги години е партньор на украинския милиардер Ринат Ахметов.

Богатството му през различни години е оценявано на над 1 млрд. долара. Именно икономическото му влияние, връзките му с бившия украински политически елит и активното му присъствие около църковните структури превръщат Новински в една от най-противоречивите фигури в украинския обществен живот.

Не е първият спорен паспорт от Белград

Случаят привлича внимание и заради по-широката практика на Сърбия да предоставя гражданство по ускорена процедура, когато правителството прецени, че това е в национален интерес. След началото на войната в Украйна стотици руски граждани са получили сръбски паспорти по подобен ред, включително бизнесмени и други влиятелни лица.

Тази практика неведнъж е предизвиквала въпроси и в Европейския съюз, защото сръбските граждани могат да пътуват без визи в Шенгенското пространство. Именно затова решенията за предоставяне на гражданство на хора под санкции, издирване или със спорен международен статут се следят особено внимателно.