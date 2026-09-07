Хиляди се простиха с Ратко Младич в Белград

Ратко Младич, бившият командир на Армията на Република Сръбска, който почина в Хага, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид и военни престъпления, беше погребан с военни почести на гробището „Топчидер“ в Белград. Церемонията привлече десетки хиляди хора на фона на международните реакции около отдаването на почит към бившия военен командир на босненските сърби. Ковчегът му е изложен в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал Видиковац.

Снимка: БГНЕС/ЕПА

Преди Младич да бъде погребан, почетният караул произведе три залпа. Много от събралите се са граждани на босненската Република Сръбска. Опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий, предава БГНЕС.

В храма присъстват Дарко Младич, син на Ратко Младич, както и негови колеги и приятели.

Ковчегът на Младич беше украсен с неговата фуражка и сабя, а пред ковчега заедно със снимката му са поставени военните му отличия, както и венец в цветовете на сръбското знаме. До ковчега стояха членове на сръбската армия.

Снимка: БТА/АП

Още от ранните часове в понеделник хиляди хора се стекоха пред църквата „Свети Лука“ в Белград, където беше изложена за поклонение тленната останка на Младич. Част от присъстващите носеха сръбски знамена и негови портрети. За желаещите да присъстват бяха организирани и безплатни автобуси от различни градове в Сърбия и от Босна и Херцеговина.

Младич почина в края на август на 84-годишна възраст, докато изтърпяваше доживотна присъда. Той беше осъден за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина през 90-те години.

Снимка: БТА/АП

След опелото Младич ще бъде погребан в Топчидерското гробище до гроба на дъщеря си Ана, която се самоубива с личното му оръжие през 1994 година.

Ковчегът с тялото на Младич беше транспортиран в Сърбия на 3 септември с правителствен самолет. Той беше покрит с национални знамена и посрещнат с военни почести.

При преминаването на кортежа от летището групи хора, сред които предимно млади мъже, се събраха по надлезите над магистралата.

Те издигнаха транспаранти в памет на Младич и запалиха сигнални ракети. Според информацията на място са били забелязани и полицаи, които отдават чест при преминаването на кортежа.