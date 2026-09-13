Хиляди се простиха с Ратко Младич в Белград
Бившият командир на Армията на Република Сръбска почина в Хага, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид и военни престъпления
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Бившият командир на Армията на Република Сръбска почина в Хага, докато излежаваше доживотна присъда за геноцид и военни престъпления
Присъдата на бившия командир на босненските сърби е за геноцид
Югославският генерал е обвинен за клането в Сребреница и смъртта на най-малко 7000 души Хага. В понеделник адвокатите на бившия югославски генерал Ра...
Хага. Бившият командир на босненските сърби Ратко Младич беше изгонен от съдебната зала на Трибунала в Хага, след като оспори показанията на свидетел...