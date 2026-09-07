Новият лидер в Германия - не сме прости, събуждаме се

Очевидно в Германия нещо се случва. Победата на „Алтернатива за Германия“ вече не изглежда като местен бунт, а като предупреждение към политическия модел, който години наред разчиташе на страх, изолация и назидание

Гледайте Саксония-Анхалт. Не мигайте. Защото там не просто падна някакъв си местен вот – там рухва целият им картонен свят.

Алтернатива за Германия прегази надутите чиновници на Фридрих Мерц така, както реалността винаги накрая прегазва политкоректните илюзии. С валяка.

И забележете паниката им в последните дни. До какви циркове стигнаха само: измислени заплахи, истерии, духове в небето, някакви мистериозни дронове, дето все надвисват точно преди урните да отворят. Цялата им пропагандна машина бълваше страх по учебник. Плашеха Ханс и Гюнтер, че ако не изберат послушните брюкселски комсомолци, край – идва апокалипсисът.

Само че номерът вече не минава. Дроновете ви не работят. Плашилата ви се изтъркаха.

Хората просто гласуваха с отвращение към вас.

И тук техният собствен велик Гьоте ги удря право в лицето. Помните ли чирака на магьосника? „Духовете, които сам повиках, не мога вече да пропъдя.“ Точно това сътворихте. Извикахте духа на цензурата, на мигрантския хаос, на бедността, на безсмислената омраза. Сега стоите като ударени с мокър парцал и не знаете как да спрете потопа, който сами отприщихте.

Защото на обикновения европеец му писна. Писна му да плаща безумни сметки за чужди войни, писна му да му обясняват как ще яде скакалци, ще кара колело на минус десет и ще се извинява за това, че съществува, докато градовете му се пълнят с мигранти, а индустрията му умира.

Мерц и неговата кастрирана десница, която отдавна е просто послушна притурка на либералния консенсус, получиха звучен шамар зад врата. Истински, германски, от онези, дето звънтят дълго в ушите.

Това е краят на един свят, момчета и момичета от жълтите павета на Брюксел и Берлин. Неолиберализмът не просто се пропуква – той си отива безвъзвратно. Изгни отвътре. И най-смешното е, че те все още не разбират какво им се случва. Мислят си, че е руска пропаганда, лош PR или че просто народът пак е необразован и прост.

Не, не е прост народът. Просто се събуди.

Историята обърна страницата. И никой – ама абсолютно никой от вашите комсомолски секретари и фалшиви анализатори – вече не може да спре този процес.