Изригналият вулкан затвори 8 летища. 170 000 души са в капан

Около 170 000 пътници са блокирани, след като изригване на вулкан принуди властите в Индонезия временно да преустановят работата на 8 летища, предаде Би Би Си.

Първото затворено летище беше международното „Сукарно-Хата“ в Джакарта. То преустанови работа в неделя сутринта, след като вулканична пепел от Анак Кракатау беше засечена във въздушното пространство в близост до летището.

От Министерството на транспорта съобщиха, че 1558 полета са били забавени, а летищата ще останат затворени до полунощ.

Вулканът е започнал да изригва късно в петък вечерта, като е предизвикал продължителна сеизмична активност, фонтани от лава и силни гърмежи, чути в околните райони. В неделя сутринта са регистрирани още две изригвания, съобщиха властите.

Засегнати са полети до Сингапур и други държави

От транспортното министерство посочиха, че временното спиране на полетите е засегнало основно връзките със Сингапур, както и други международни маршрути до Доха, Сидни и Куала Лумпур.

Транспортният министър Дуди Пурваганди заяви, че решението за временно затваряне на още летища е взето, след като изследвания показали, че вулканичната пепел се е разпространила към Западна Ява.