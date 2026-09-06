"Алтернатива за Германия" печели изборите в Саксония-Анхалт

ARD публикува първите резултати от екзитпол от изборите в Саксония-Анхалт:

AfD (Алтернатива за Германия): 44,5%

CDU (Християндемократически съюз): 18,5%

Левицата (Die Linke): 9,5%

Зелените: 9,0%

SPD (Германска социалдемократическа партия): 8,0%

BSW (Съюз „Сара Вагенкнехт“): 5,0%

FDP (Свободна демократическа партия): 2,0%

Други: 3,5%

Избирателната активност е 66 %. Прогнозата на ARD представлява първоначална тенденция, базирана на анкети сред избирателите след гласуването, и все още не е официален резултат от преброяването на гласовете. Християндемократическият съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц се е представил най-зле, губейки половината от гласовете си в сравнение с 2021 г

Избирателите в източната германска провинция Саксония-Анхалт гласуваха днес на избори за местен парламент, които може да се окажат исторически, тъй като крайнодясната “Алтернатива за Германия” (АзГ) може да спечели властта за първи път, предаде ДПА.

Според проучванията антиимиграционната партия води с 40% и се надява да се осигури безпрецедентно абсолютно мнозинство в местния парламент в Магдебург.

Това ще ѝ позволи да заобиколи т.нар. “защитна стена” на системните партии срещу сътрудничество с крайната десница, изстрелвайки АзГ и харизматичния ѝ водещ кандидат Улрих Зигмунд в правителството, отбелязва ДПА.

Проучванията показват, че консервативният Християндемократически съюз (ХДС), който ръководи съществуващата трипартийна коалиция в Саксония-Анхалт - ще остане на второ място след АзГ, която се възползва от широкоразпространеното недоволство от правителството на канцлера Фридрих Мерц в Берлин.

Дали АзГ ще си осигури пълно мнозинство най-вероятно ще зависи от това дали трите леви партии - “Левицата”, Германската социалдемократическа партия (ГСДП) и “Зелените” - ще преминат 5-процентната бариера за получаване на депутатски кресла.

Водещата позиция на АзГ в проучванията се запазва дори на фона на това, че клонът ѝ в Саксония-Анхлат е под наблюдението на разузнавателните служби заради “потвърдените им екстремистки възгледи”.

Програмата на партията включва създаването на работна група за ускоряване на депортациите, възраждане на училищния обмен с Русия, създаване на сегрегирани класове за децата на търсещите убежище и забрана на знамената на ЛГБТК+ общността в училищата.

Абсолютна победа за АзГ би направила 35-годишния Зигмунд най-младият министър-председател на провинция в историята на Германия.

Подобен резултат може да предизвика и сътресения на националната политическа сцена, тъй като партията вече води в проучванията преди следващите федерални избори, които ще се проведат през 2029 г. Тази перспектива е "кошмарна" за Мерц, който някога се прочу с обещанието си да намали наполовина популярността на крайнодясната партия, отбелязва ДПА.

