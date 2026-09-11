Всичко по темата Изборите в Германия

Новият лидер в Германия - не сме прости, събуждаме се
Победата на националистите е показателен знак
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Победата на националистите е показателен знак
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