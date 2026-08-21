Вучич посочи датата за изборите, но голямата неизвестна остава

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич, с което за първи път сведе бъдещия вот до две конкретни дати. "Точната дата ще стане известна през следващите дни", заяви той пред сръбската държавна телевизия РТС, предадоха Ройтерс и Танюг.

Решението идва след повече от година на масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, които настояват именно за предсрочни избори. Вотът ще прекъсне редовния мандат на парламента, избран през декември 2023 г.

Натискът от улицата стигна до изборите

Протестната вълна започна след трагедията на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., когато при рухването на козирка загинаха 16 души. Случаят прерасна в символ на обвиненията към властта за корупция, непрозрачност и липса на отговорност, а студентите постепенно се превърнаха в основна движеща сила на демонстрациите. През последните месеци именно предсрочните парламентарни избори станаха едно от централните им искания.

Сръбската агенция Бета още в началото на годината отбеляза, че студентите от дълго време настояват за предсрочен вот, докато част от опозицията обвинява Вучич, че отлага изборите заради риск от загуба. Самият президент неколкократно отхвърляше подобни твърдения и обещаваше избори до края на 2026 г.

Обещанието от юни вече влиза в календар

На 27 юни, на митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия (СНС) в Белград, Вучич заяви, че предстоящата листа на властта може да носи името "Обединена Сърбия". Тогава той обяви и че възнамерява след няколко седмици да подаде оставка като президент и да помогне на партията си в предстоящата кампания.

Два дни по-късно Вучич каза пред Танюг, че изборите ще бъдат в рамките на три-четири месеца и остави открит въпроса дали самият той може да се кандидатира за премиер. По думите му подобно решение ще бъде взето публично и в съответствие с конституцията и закона.

СНС се готви за по-самотна битка

Допълнителна неизвестна около вота е поведението на досегашните партньори на управляващите. Само дни преди последното изявление на Вучич Социалистическата партия на Сърбия даде сигнал, че може да се яви самостоятелно, а президентът отговори, че в такъв случай СНС ще трябва сама да спечели изборите.

Политическото напрежение остава високо. Вучич и СНС са доминиращата сила в сръбската политика от 2012 г., а сегашният президент е начело на държавата или правителството вече 12 години. Ройтерс отбелязва, че изборите идват на фона на продължителен натиск върху властта заради корупцията, изборните условия и свободата на медиите - обвинения, които Вучич и неговите съюзници отхвърлят.

След парламентарния вот може да дойде и президентски

Бета съобщи в края на юли, че според самия Вучич президентските избори могат да последват скоро след парламентарните - най-рано в края на декември 2026 г. и най-късно в началото на февруари 2027 г. Той вече е заявявал, че до тогава може да напусне президентския пост и да се включи в парламентарната кампания.

Точната дата на парламентарния вот - 18 или 25 октомври - трябва да бъде обявена през следващите дни, след което Сърбия официално ще влезе в предизборна кампания след повече от година политически протести и уличен натиск.