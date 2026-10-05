Мицкоски пак се оплака от България

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че все още няма отговор от България, след като Скопие поиска среща между външните министри на двете държави. Мицкоски подчерта, че е бил посъветван за такава среща от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде БГНЕС.

„Що се отнася до обсъждането, ще повторя, че получих съвет от председателя на Европейската комисия, който приех. Помолихме министъра на външните работи и външната търговия да поиска среща и той го направи. Все още нямаме отговор; когато получим такъв, ще можем да коментираме повече“, каза Мицкоски.

Той оцени срещата с Фон дер Лайен като изключително ползотворна, съдържателна и приятелска. Той отхвърли твърденията, че е изразил недоволство от нейните послания или от забавянето на процеса на европейска интеграция.

„Вижте, чух това от опозицията и някои близки до тях медии. Смятам, че те не само не казват истината, но и се опитват да я изопачат. Напротив, заявих, че проведохме изключително ползотворна, съдържателна и приятелска среща и че демонстрираният личен ангажимент – както и ангажиментът на Европейския съюз, ни мотивират да продължим по пътя на реформите, което и ще направим в предстоящия период“, каза Мицкоски.

Той подчерта, че Фон дер Лайен е изтъкнала вдъхновяващата работа на правителството му по отношение на реформите и процеса на европейска интеграция.

„Ще кажа само, че председателят Фон дер Лайен заяви – както никога досега – че това правителство върши вдъхновяваща работа по отношение на реформите и всичко, свързано с присъединяването на страната към Европейския съюз. Затова очаквам, че в предстоящия период най-накрая ще можем да активизираме този процес и да намерим решение на настоящата ситуация“, каза министър-председателят на Северна Македония.