Трус край България! Има ли повод за тревога

Земетресение с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в сеизмичния район Вранча, Румъния. Трусът е отчетен в 08:36 часа българско време, съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Епицентърът се намира на 45,9 км северозападно от Бузъу и на около 401 км от София. Земетресението е регистрирано на координати 45,49° северна ширина и 26,5° източна дължина.

Данните за параметрите на труса са получени чрез автоматичен анализ на наличната към момента информация.

Няма данни земетресението да е усетено на територията на България.