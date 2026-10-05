Тежък удар за Гърция. Тревожна промяна

Едно от най-големите езера в Гърция - „Корония“, е напът напълно да изчезне, превръщайки се в тревожен символ на климатичните промени и водната криза в северната част на страната. За по-малко от десетилетие водният му обем е намалял близо 13 пъти, а площта му се е свила драстично от 34,4 на едва 2,7 квадратни километра, показват данните на Националната обсерватория в Атина.

Основната причина за пресушаването са продължителната суша, екстремно високите температури и интензивното земеделско напояване. През последните три-четири години в района се отчитат последователни рекордни жеги с максимални температури до 40°C и средни около 30°C. Липсата на валежи е довела до пресъхване не само на самото езеро, но и на подземните извори, които са го захранвали. Така то вече не е естествен водоем, а зависи изцяло от дъждовете и потоците.

Изчезването на „Корония“ е тежък удар за местната общност и екосистемата. Мястото, което някога е било защитена влажна зона, сборище на хиляди прелетни птици и основен поминък за рибари и земеделци, днес е напълно опустошено. „Спомняме си го пълно с живот - с рибари, красив парк и птици. Тъжно и разочароващо е да виждаме какво е останало днес“, споделя местният жител Костас Хацивулгаридис.