Мицкоски готов за преговори с България, но при едно условие

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че страната му е готова да обсъди с България Плана за действие относно малцинствата, но при участието на представител на Европейския съюз. В интервю за държавната информационна агенция МИА той посочи, че по въпроса за отношенията с България се водят разговори с представители на ЕС и Европейската комисия.

По думите на Мицкоски отношенията с България са сред темите, които неизбежно се обсъждат и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас и други европейски партньори.

„Готови сме да обсъдим съгласуването на Плана за действие относно малцинствата, естествено с участието на международната общност“, заяви Мицкоски. Той допълни, че според него в разговорите трябва да присъства и трета страна, „може би представител на Европейския съюз“.

Мицкоски обясни, че ако разговорите се водят единствено между Северна Македония и България, това би потвърдило тезата, че въпросът е двустранен. По думите му е необходимо участие на международната общност, за да има по-голямо доверие в процеса.

„Готови сме да защитим позицията си, но сме готови и да приемем аргументите на другата страна, ако те се окажат по-убедителни от нашите“, каза още македонският премиер.

Мицкоски заяви, че за да започне подобен процес, е необходимо доверие, което според него може да бъде постигнато чрез диалог и желание и от двете страни. Той е в САЩ за участие в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

За ТВ Канал 5 Марко Трошановски, председател на Института за демокрация „Социетас Цивилис“ и анализаторът Петър Арсовски казват, че предложението за включване на трета страна в диалога не е ново, но в посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в рамките на регионалната й обиколка е възможност то отново да бъде представено.

„Посещението на Фон дер Лайен ще бъде политически подтик за отпушване на евроинтеграцията. Какъвто и да било план, наше предложение тя за бъде забързана, ще бъде добре дошло за ЕС”, смята Арсовски.

Според Трошановски Планът за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония „недвусмислено е бил подкрепен от всички авторитети от Съвета на Европа, от всички държави-членки и от ЕК, с изключение на България".

За да бъде проведена Втората межуправителствена конференция и Северна Македония да започне преговори, според преговорната рамка с ЕС българите трябва да бъдат вписани в конституцията на страната, а Планът за действие по правата на малцинствата и общностите, който е част от Европейския консенсус от 2022 г., трябва да гарантира практическото приложение и защита на тези конституционно гарантирани права, пише БТА.