Войната с Иран показа скрита цена за САЩ

Цената на американските операции срещу Иран се оказва значително по-тежка, отколкото показваше досега оскъдната публична информация от Пентагона. 757 американски военнослужещи са били ранени от началото на войната в края на февруари, сочат данни на Министерството на отбраната, цитирани от Асошиейтед прес.

Над 580 от пострадалите са войници от Сухопътните войски, а американското военно командване почти не съобщава при какви обстоятелства са получени травмите. Още по-малко информация има за пораженията върху американските бази в региона.

Сухопътните войски понасят основния удар

Освен повече от 580 военнослужещи от Сухопътните войски, сред ранените са 86 моряци, 64 военнослужещи от Военновъздушните сили и 19 морски пехотинци. Данните показват мащаб на американските загуби, който досега рядко присъстваше в официалните съобщения за конфликта.

Американската операция започна на 28 февруари под името "Епичен гняв". В официален документ на Пентагона от март Централното командване посочва, че ударите са насочени към ирански командни центрове, ракетни позиции, противовъздушна отбрана, военни кораби, разузнавателни структури и инфраструктура на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Повечето травми са на мозъка

Макар броят на ранените вече да надхвърля 750, Пентагонът и Централното командване на САЩ почти не дават подробности за конкретните атаки, при които са пострадали американските военни. Не се съобщава и пълната картина на щетите върху базите, които бяха обект на ирански удари.

Американски представители все пак са признали пред Асошиейтед прес, че огромното мнозинство от регистрираните травми са черепно-мозъчни. Подобни поражения могат да възникнат при мощни взривове дори когато военнослужещите не получат видими външни наранявания.

Нова графа за новите жертви

В края на юли Пентагонът създаде и нова категория в системата си за анализ на военните загуби - "Операции в чужбина". Част от военнослужещите, ранени при последните сблъсъци с Иран, вече се водят там, вместо към "Операция Епичен гняв".

От Министерството на отбраната обясниха промяната с това, че "Епичен гняв" официално е приключила и новите загуби трябва да бъдат отчитани отделно. Решението обаче усложнява проследяването на общата човешка цена на продължаващия конфликт, защото жертвите вече са разпределени между различни категории. Пентагонът отхвърля твърденията, че промяната цели прикриване на загубите, и я определя като техническо решение за начина на отчетност.