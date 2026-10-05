Марко Рубио на обиколка в Европа. Знакови срещи

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заминава за Исландия, Гърция и Португалия за разговори по сигурността, отбраната, енергетиката, икономическото сътрудничество и технологиите, докато съюзниците от НАТО са изправени пред нарастващи опасения заради военната активност на Русия и продължаващата нестабилност в Близкия изток.

Обиколката на Рубио ще започне от Рейкявик, където се очаква да обсъди сигурността в Арктика и икономическото сътрудничество. Исландия няма постоянна армия, но отдавна си сътрудничи със САЩ и НАТО в областта на сигурността заради местоположението си. Визитата на американският първи дипломат идва и на фона сключеното с Гренландия споразумение в областта на сигурността, което сложи край на заплахите на президента Тръмп да купи или анексира стратегически разположения остров.

В Атина Рубио ще оглави американската делегация на шестия стратегически диалог между САЩ и Гърция на 6–7 октомври. Диалогът, стартиран през 2018 г., предоставя рамка за сътрудничество в областта на отбраната, енергетиката и други въпроси, като се очаква разговорите да включват съоръженията и подкрепата, които Гърция предоставя по Споразумението за взаимно отбранително сътрудничество, както и развитията в Украйна и Близкия изток.

Последната спирка на Рубио ще бъде Лисабон, където според Държавния департамент ще обсъди отбраната, икономическото развитие и технологичното сътрудничество с ръководството на страната. Ролята на Португалия в сътрудничеството със САЩ в областта на сигурността включва Азорските острови, където авиобазата Лажеш отдавна е важно логистично и зареждащо място за американски военни операции в Атлантика.