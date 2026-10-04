Тръмп притисна Иран до стената. Предстои решение с огромен залог

Доналд Тръмп отправи едно от най-тежките си предупреждения към Иран и даде знак, че Вашингтон е пред решаващ ход. Президентът на САЩ заяви, че конфликтът може да приключи „добре или зле“, като подчерта, че предстои да вземе решение за следващите действия.

Думите му идват в момент, когато американското военно присъствие в Близкия изток се засилва, а високопоставени представители на администрацията обсъждат бъдещия курс спрямо Техеран.

„Въпросът е само дали това ще бъде добре или зле. Може да бъде добре, може да бъде зле“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Иран е разгромен

Тръмп използва изключително остър език за състоянието на Иран и неговата ядрена програма. По думите му страната е „разгромена“ и на практика вече се е отказала от намеренията си, свързани със създаването на ядрено оръжие.

„Иран, както знаете, на практика се е отказал от всякакви планове относно ядреното оръжие“, заяви американският президент. Тези думи рязко повишават залога около следващото решение на Белия дом, защото идват на фона на едновременно дипломатическо напрежение и видимо военно струпване в региона.

Техеран отхвърля обвиненията

Иран продължава да настоява, че не разработва ядрено оръжие. В края на септември външният министър Абас Арагчи определи твърденията в тази посока като неоснователни и подчерта, че страната му е член на Договора за неразпространение на ядреното оръжие от 1970 г.

Техеран твърди, че ядрената му програма има мирен характер. Така позициите на двете страни остават диаметрално противоположни - Вашингтон поставя ядрената тема в центъра на натиска си, докато иранските власти отричат да преследват военна ядрена програма.

САЩ трупа военна мощ в региона

Напрежението допълнително се засилва от новото придвижване на американски сили към Близкия изток. По данни на Блумбърг САЩ изпраща самолетоносача „Теодор Рузвелт“ и допълнителни сили, включващи около 10 000 моряци и морски пехотинци.

След пристигането му в района може да се окажат едновременно три американски самолетоносача. Подобно струпване значително увеличава военните възможности на Вашингтон в момент, когато Тръмп открито заявява, че предстои да реши какъв ще бъде следващият ход спрямо Иран.

Техеран от своя страна се подготвя за възможността от нови американски удари, които според информацията могат да бъдат по-мащабни от предишните. Ирански представители дават знак, че въпреки тежкото икономическо положение страната запазва способности за ответни действия.

Тайна среща в Кемп Дейвид

Напрежението се покачи още повече след информацията, че водещи представители на администрацията на Тръмп са провели закрита среща в Кемп Дейвид на 2 октомври. Според Аксиос разговорите са били посветени именно на следващите стъпки във връзка с Иран и развитието на кризата в Близкия изток.

Срещата е била ръководена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, а сред участниците са били държавният секретар Марко Рубио, министърът на отбраната Пийт Хегсет, специалният пратеник Стив Уиткоф, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф и председателят на Съвета на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Така думите на Тръмп, че предстои решение, вече звучат на фона на конкретни военни приготовления и разговори на най-високо ниво. Засега президентът не разкрива какво точно е решил, но предупреждението му оставя и двете възможности на масата - нов опит за политическо уреждане или рязко изостряне на конфликта.