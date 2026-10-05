Трагедия в Черно море. Има жертви

Двама души са намерени мъртви, а 11 членове на екипажа на търговски кораб, на който е избухнал пожар и след това е потънал в Черно море, са били спасени, съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на Министерството на вътрешните работи на Румъния.

Корабът е потънал извън териториалните води на Румъния, уточни министерството, предава БТА.

В по-ранна информация за спасителната операция се посочваше името на кораба - "Рояд Мамадов" (Royad Mammadov). Според телевизия Диджи 24 корабът е турски и е превозвал зърно.

Структурите на Министерството на вътрешните работи на Румъния провеждат сложна операция за спасяване на екипажа на кораб, потънал в Черно море, се посочва в прессъобщение, изпратено до Аджерпрес.

„Единадесет членове на екипажа са спасени. Освен това са идентифицирани и двама загинали“, се посочва в съобщението на МВР.

„Операцията продължава, като кораби на бреговата охрана и хеликоптер на Главния инспекторат по авиация извършват необходимите действия“, се казва още в съобщението.

По данни на МВР на Румъния около 11:00 ч. гранични полицаи от Бреговата охрана са били уведомени от Координационния център за морско спасяване в Констанца, че на борда на търговски кораб, намиращ се в изключителната икономическа зона на Румъния, на около 30 морски мили южно от селището Сфънту Георге, е избухнал пожар.

Координационният център за морско спасяване е задействал операция по издирване и спасяване на хора в опасност в морето, като кораб на Бреговата охрана е определен за координатор на място на издирвателно-спасителните дейности.

Граничните полицаи, заедно със свои колеги от Главния инспекторат по авиация, незабавно са предприели действия по издирването и спасяването на членовете на екипажа.