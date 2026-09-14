Вучич обяви голямата новина за оставката

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка в края на септември 2026 г.

Това съобщиха сръбските медии, като го цитираха за конкретни дати – 25, 26 или 27 септември, веднага след като се завърне от участие в Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Оставката на Вучич обаче не означава неговото оттегляне от политиката, а е предизборен маньовър.

Вучич кара своя втори и последен по Конституция президентски мандат, който изтича през 2027 г.

Чрез предсрочното си оттегляне той разпуска парламента и свиква извънредни парламентарни избори на 25 октомври 2026 г.

Неговата цел е да влезе в кампанията „като обикновен гражданин“ и да бъде избран за министър-председател на Сърбия, където реално е съсредоточена изпълнителната власт, оглавявайки коалиционната листа „Обединена Сърбия“.

Решението за оставката идва след близо 18 месеца непрестанни антиправителствени и антикорупционни протести в Сърбия. Те се отпушиха с огромна сила след трагедията през ноември 2024 г. в Нови Сад, когато срутване на козирка на жп гара уби 16 души.

Инцидентът предизвика масово обществено недоволство срещу корупцията в държавните строителни проекти и лошото управление, оказвайки най-големия натиск върху Вучич за неговите 12 години на власт.

Вълната от недоволство беше оглавена от мащабно студентско движение, което наскоро официално регистрира своя предизборна „Студентска листа“, водена от известния кардиолог проф. Илия Сърданович.

За да контрира тази нова и непредвидима политическа сила, Вучич избра тактиката да изпревари събитията, предизвиквайки избори в момент, в който неговата Сръбска прогресивна партия все още държи административните лостове