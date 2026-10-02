Екшън в небето: Пътник ухапа стюардеса и жена на полет за Истанбул
Агресивният мъж бил арестуван веднага след кацането и попаднал в „черния списък“ на авиокомпанията
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Агресивният мъж бил арестуван веднага след кацането и попаднал в „черния списък“ на авиокомпанията
Самолети на кралските военновъздушни сили „Тайфун“ предизвикаха огромен звуков удар от преминаването на звуковата бариера
От 25 април от София вече се лети и до още едно лондонско летище – Станстед, информират от пресслужбата на летище София. Редовната въздушна линия на...