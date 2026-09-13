Екшън на борда: Вързаха буйстващ пътник с тиксо
Самолетът кацнал аварийно
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Самолетът кацнал аварийно
Малко по-късно полетът е излетял отново
Хората ръкопляскат: Той победи системата!
Изказването му
Говори старши комисар Емил Павлов
За съжаление на летището не е имало дефибрилатор, за да бъде спасен умиращият
На търг в Монтевидео следващата седмица
Самолетът е собственост на компанията "Кънекшън"
Продължил да буйства, въпреки предупрежденията
Самолетът кацна извънредно на Летище София по-рано днес
Щетите по автобуса са за стотици левове
На борда са били 95 души, а установените до момента положителни за COVID-19 са трима
Има съмнения за пътник с коронавирус
Късметлийката беше Вики Алмок, която всяка година идва два пъти до България
По първоначална информация катастрофата е между два български ТИР-а, пострадал е 57-годишен пътник от единия автомобил
Пътникът изглежда има психични проблеми, казаха неназовани източници от руския транспортен сектор...
Тенденциите, които завладяха CES 2016 Попариха геймърите с цена от 3000 лева за VR оборудване Най-голямото изложение за потребителска техника в свет...
Пасажер се е опитал да запали огън в китайски самолет, но бе спрян от пътниците и екипажа и задържан, предадават световните медии. Опитът за палеж би...
Пътнически "Боинг" на авиокомпанията "Еър Канада" извърши принудително кацане на летището в ирландската столица Дъблин заради скандал на борда, предиз...
Поредица от инциденти в небето белязаха последните 2 дни. Самолети на "Луфтханза" и "Търкиш Еърлайнс" кацнаха аварийно на летищата във Франфуркт и Нюр...