Тръмп съобщи най-важната новина за Европа

Европейските държави ще започнат незабавно да освобождават дизелово гориво от запасите си, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, докато лидерите на Г-7 договориха координирано пускане на 100 млн. барела петрол и горива чрез Международната агенция по енергетика, за да не стане дизелът 3 евро за литър.

„Европа току-що се съгласи да освободи огромни количества от своите значителни запаси от дизелово гориво. Процесът ще започне незабавно“, написа Тръмп в Truth Social.

Американският президент не уточни кои европейски държави ще участват, какъв точно обем дизел ще бъде освободен от тях и по какъв график.

Официалното решение на Г-7 дава повече конкретика за договорените действия. В съвместно изявление от 2 октомври лидерите на групата посочват, че 100 млн. барела ще бъдат освободени координирано чрез Международната агенция по енергетика в рамките на четири месеца, като значителна част от дизеловите количества трябва да излязат на пазара още през първите 20 дни. Г-7 поиска от агенцията да следи изпълнението и да оцени необходимостта от допълнително освобождаване на дизел. Страните поеха и ангажимент да се въздържат от ограничения върху износа на енергия и петролни продукти между държавите от групата.

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Европейската комисия събра на 2 октомври работната група по сигурността към Енергийния съюз, в която участват представители на Брюксел и държавите членки. Официалното съобщение на Комисията посочва, че доставките на дизел в ЕС засега остават стабилни, но цените са високи заради напрежението на глобалния пазар. Международната агенция по енергетика е информирала участниците и за изпълнението на колективното освобождаване на петролни запаси, започнало през март. Брюксел заяви, че ще продължи да следи пазара и да координира действията между страните при необходимост.

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Натискът върху пазара на дизел се засили през последните седмици заради нарушенията в международните енергийни доставки и напрежението около ключови транспортни маршрути. Европейската комисия отчете още на 29 септември, че запасите в ЕС остават на високо равнище, докато търговските наличности в хъба Амстердам - Ротердам - Антверпен са под средните стойности за последните пет години. Европейските рафинерии работят близо до максималния си капацитет, но това не е успяло да свали цените на дизела и авиационното гориво. Именно ценовият натиск превърна резервите от инструмент за извънредни ситуации в централна тема на разговорите между Вашингтон, Брюксел и останалите партньори от Г-7.

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Решението за 100 млн. барела не означава, че целият обем представлява дизелово гориво. В официалното изявление на Г-7 става дума за координирано освобождаване на петролни запаси, в което е предвиден ускорен значителен транш от дизел през първите 20 дни. Отделното твърдение, че Европа ще освободи големи количества именно дизелово гориво, засега идва от публикацията на Тръмп. Конкретните количества за ЕС и разпределението им между отделните европейски държави предстои да бъдат обявени.