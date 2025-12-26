Какво става? Молят се за Зеленски в Русия

В Санкт-Петербург задържаха 70 души, които са се събрали от цяла Русия да се молят за здравето на украинския президент Володимир Зеленски, пишат руските медии, като определят организацията като "радикална секта".

Според публикации в социалните медии, тази организация е създадена в Украйна, нейните основатели "говорели за пробуждане на съзнанието, вътрешно духовно развитие, провеждали семинари и лекции, на които обучавали на лечителство".

Но също така обсъждали войната, молели се за Зеленски и хвалели украинските въоръжени сили.

Един от лидерите на организацията "Школа на единния принцип" е професорът и доктор по педагогически науки от Санкт-Петербургската академия за следдипломно педагогическо образование Олга Даутова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com