Путин готов на териториални замени. Зеленски спешно при Тръмп

Преговорите за Украйна влизат във финална фаза и се чака голяма новина още преди края на годината.

Руският президент Владимир Путин събра големия бизнес по темата в сряда, а днес говорителят му Песков също даде подробности пред медиите.

Зеленски пък обяви, че очаква до дни среща с Тръмп.

Путин, на среща с членове на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, е говорил за преговори с Вашингтон и Киев относно мирния план за Украйна, като е обяснил какви отстъпки е готов да направи в името на мира, предава Дойче веле.

По отношение на Донбас подчертавал, че Москва няма да изостави региона, както и че Руската федерация не поставя под въпрос собствеността на Краматорск и Славянск, пише Rambler.

Обмен на територии

Според Комерсант обаче Путин казал, че в името на мира не изключва частичен обмен на територии с Украйна.

Бяхме помолени да направим определени компромиси. Когато пристигнах в Анкъридж, казах, че това няма да са лесни решения за нас, но сме съгласни с предложените ни компромиси, казал Владимир Путин. Руският лидер посочил, че по въпроса за украинското споразумение топката е в ръцете на западните лидери и украинския президент.

Освен това Путин казал на бизнес представители, че някои позиции по американския план по време на срещата в Аляска са били договорени почти в движение.

Американската страна обаче се отклонила от някои от собствените си предложения в резултат на преговори с европейците. Путин твърди, че смята това поведение за слабост.

Запорожката АЕЦ

Президентът на Русия говори пред бизнеса и за обсъждането между Москва и Вашингтон по въпроса за съвместното управление на Запорожката атомна електроцентрала.

Американците са изразили интерес към добив в енергийно съоръжение и предложиха да обсъдят доставката на електроенергия за Украйна, пише Комерсант.

Путин също отбеляза, че украински специалисти продължават да работят в централата, но "сега имат руски паспорти."

Преговорите в Маями

На срещата на руския президент Владимир Путин с бизнеса наистина бяха обсъждани въпросите за обмен на територии с Украйна и съвместното управление на Запорожката атомна електроцентрала със САЩ, каза прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков на среща с журналисти.

Той отбеляза, че срещата е изцяло по бизнес теми, на нея са присъствали ръководители на частни компании и корпорации с държавно участие, представители на икономическия и социалния блок на правителството, представители на президентската администрация и управителят на Банката на Русия.

На срещата били коментирани резултатите от последните международни контакти за уреждане на конфликта в Украйна.

Разговорите в Маями от специалния представител на Москва Кирил Дмитриев, доведоха до конкретни споразумения за продължаване на диалога, каза Песков.

"Продължаването на диалога е договорено," каза той.

Дмитриев беше в Маями преди седмица, за да се срещне със специалния пратеник на американския лидер Стивън Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър.

Зеленски отива на среща с Тръмп

Това, че има договореност, става ясно и от думите на украинския президент Володимир Зеленски.

Днес той заяви, че скоро ще се срещне с американския лидер Доналд Тръмп.

"Не губим нито ден. Съгласихме се да се срещнем на най-високо ниво - с президента Тръмп, в най-близко бъдеще. Много неща могат да се решат преди Новата година", написа той в своя Telegram канал.

Според един от източниците на украинския вестник The Kyiv Post, ако всичко върви по план, срещата ще се проведе на 28 декември.

В края на ноември Тръмп заяви, че е готов да се срещне със Зеленски и Путин само ако мирното споразумение между страните "стане окончателно или в последния си етап."

Предстоящата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски показва значителен напредък в мирните преговори, пише Axios, който винаги дава предварителна информация за преговорите.

Сделката е близо до приключване, пише в публикацията.

