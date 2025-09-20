ИТН: Докато клатят парламента, България се готви за милиарди

До края на годината правителството ще подаде искане за трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост – сума от 1,6 млрд. евро. Това заяви в интервю за БНТ депутатът от „Има такъв народ“ Димитър Гърдев.

Вторият транш трябва да бъде одобрен още този месец.

По думите му през последните четири години е загубено много време, но все още има шанс през 2026 г. да бъдат усвоени всички средства от плана, чиято обща стойност е около 6,1 млрд. евро.

Политическа нестабилност и спор за президентските правомощия

Гърдев коментира и петия пореден вот на недоверие, като отбеляза, че тенденцията е такива гласувания да не минават и опозицията да изглежда „изключително разнопосочна“. Той застана зад идеята да се отнемат правомощията на президента да назначава ръководителите на ДАНС и ДАР, подчертавайки, че тези функции не са заложени в Конституцията, а са дадени впоследствие.

„В момента виждаме, че тази функция постави държавата в ступор – не могат да бъдат избрани. Като видяхме такъв резултат, смятам, че това трябва по някакъв начин да бъде коригирано, защото не всички служби са отнети от президента, а и реално тежестта на водената политика пада върху правителството“, посочи депутатът.

Европейска рамка за 2 трилиона евро

Според Гърдев предстои стратегическа промяна в Европейския съюз, която отваря възможност България да се възползва от финансова рамка в размер на 2 трилиона евро. „Това е единственият реален резултат за България от членството в ЕС, защото това е изключителен ускорител. Цел на България е да се преборим максимално за всички пари, защото такива повече няма да видим. За това категорично е необходим работещ парламент“, каза депутатът.

От ИТН вече са изпратили декларация до правителството да защитава интересите на страната във връзка с кохезионната политика на Съюза, която предвижда 100% финансиране за държавите, граничещи с Русия, Украйна и Беларус. „България е пропусната. Ние поискахме да бъде припознат Черноморският регион и България, която търпи всички негативи на войната в Украйна, всички санкционни режими“, допълни Гърдев.

Средствата от тези програми могат да бъдат насочвани към инфраструктура, енергийна мрежа, региони с безводие или слабо население.

Стратегическата сделка с „Райнметал“

Депутатът подчерта и значението на сключените договори с германската отбранителна компания „Райнметал“, които ще направят България единствената държава в Европа, произвеждаща трикомпонентен барут. „Получаваме „Райнметал“ като марка и получаваме техните пазари. Това не е инвестиция само в отбраната, а в работни места, в инфраструктура, в бюджета също. 30 години нямахме нови технологии, пазарите за старите съветски образци приключиха – в Украйна дори. Самата Русия произвежда нови въоръжения и бойна техника. Ние получаваме един ускорител“, заяви той.

Цялото изказване на Гърдев очертава амбициозна, но крехка перспектива: милиарди европейски средства, ключови индустриални сделки и вътрешнополитически битки, които могат да решат дали България ще се възползва от историческата финансова възможност или ще я пропусне.

