4 зодии удариха джакпота! Изобилие и късмет през ретроградния Меркурий

Четири зодии привличат голямо изобилие и късмет на 21 ноември, когато Меркурий в ретроградно движение се свързва с Лилит в Скорпион. Под това влияние наяве излизат най-дълбоките и тъмни тайни.

Хубавото в това, че Меркурий в Скорпион е ретрограден точно сега, е, че той се заравя под повърхността, за да премахне блокажите по пътя към изобилието, което ви е предначертано.

Време е да прегърнете онези части от себе си, които приемате за слаби, но всъщност са вашите суперсили. Тези зодиакални знаци откриват, че да погледнат дълбоко в себе си е истинският ключ към привличане на изобилие и късмет, пише Your Tango, предава Bulgaria ON AIR.

Близнаци

Близнаци, родени сте да вдъхвате живот чрез думите си и да създавате каквото пожелаете с тяхната сила. Думите имат творчески потенциал.

Когато говорите негативно, привличате онова, което не харесвате. От друга страна, когато започнете да изричате на глас изобилие и късмет, те внезапно се появяват.

Не можете да говорите на себе си по начин, който звучи като пораженчество, ако искате да бъдете победители.

Затова, когато Меркурий се свърже с Лилит в петък, погледнете се в огледалото и изречете добри думи за собствения си живот.

Отхвърлете всякакви негативни мисли и не им позволявайте да пуснат корен.

Ще започнете да привличате късмет и изобилие, когато мислите за позитивното - включително за впечатлението, което позволявате на духа си да остави върху сърцето ви.

Стрелец

Стрелци, трябва да поискате от Вселената онова, което е най-добро за вас, а не това, което другите твърдят, че ще улесни живота ви. Рядко се влияете от чужди мнения, но има моменти, в които се борите със съмнение.

Ретроградният Меркурий може да ви накара да преосмисляте минали решения. Може да започнете да се питате най-различни уточняващи въпроси.

Задоволявате ли се с по-малко, отколкото заслужавате? Или живеете така, както сте родени да живеете? Може би се тревожите, че ще останете на мястото, на което сте сега, и никога няма да постигнете голямата си мечта.

В петък ще бъде лесно да стигнете до същината на истината и да поискате от Вселената точно това, от което имате нужда. Разходете се из дома си и изречете желанията си на глас.

Пренапишете историята, в която сте повярвали, но която е наложена от други, и вместо това приемете истината за късмета и изобилието, което можете да създадете от сърцето си.

Скорпион

Скорпион, има едно твърдение за твоя знак: когато влезеш в нечий живот, го преобразяваш. Имаш силата да променяш съдбите на другите, а това означава, че можеш да правиш чудеса и за себе си.

Един от начините да привлечеш изобилие и късмет е да пробиеш завесата на невидимото и да го превърнеш в реалност.

Медитацията е мощен инструмент за сбъдване на желания. Виж го в ума си. Представи си го и се опитай да активираш всичките си сетива.

Как изглежда и как се усеща в живота ти? Успокой ума си, дай си шанс да видиш късмета и изобилието си в кристални детайли — и наблюдавай как се проявяват.

Телец

Телец, добрите неща идват при теб естествено. Имаш огромното предимство Венера - планетата на парите и изобилието - да бъде твой управител. Освен това Луната е силна в твоя знак, което прави емоциите ти стабилни и добре овладени.

Точно тази вътрешна тишина ще ти помогне да привлечеш изобилие и късмет в петък. Ти просто предаваш контрола на Вселената.

Единственото, което трябва да направиш, е да вярваш. Знай дълбоко в сърцето си, че желанията ти ще се сбъднат. Няма нужда от борба. Нужно е само да бъдеш уверен и да живееш с отворени ум и сърце.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com