Гримът след 40 иска повече светлина
Сменете техниката, не лицето
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Сменете техниката, не лицето
Това е първото нещо, което хората забелязват
След петдесетата година женската красота не избледнява
Флаконът много прилича на съвременните
Brow Magic е разработена в сътрудничество с Prinker - компания, която произвежда устройства за временни татуировки
Червило, което изстрелва куршум и зъб с цианид са сред експонатите в шпионската колекция
Червеното червило е издържало изпитанието на времето като най-съблазнителния цвят
Предизвикателство в интернет е "тест с червилото"
Отпечатък от червилото на Маргарет Тачър ще бъде продаден на търг срещу сумата от 3000 долара. Гримът е запечатан на кърпичка от хотел "Пфистър" в САЩ...
Няма задържани, никой не се оплака, че е бит, обявиха от СДВР