Топ тенденция в грима! Забравете за черната очна линия

След бурния декември и новогодишните празници, експериментирането с ярки маникюри, нови прически, модерно боядисване и празнични тоалети просто не е опция. Същото е и с грима. Но потапянето в мрачното ежедневие без нито един кичур е скучно. Сигурни сме, че много от вас споделят това чувство в момента... все пак всеки си обещава в началото на годината, че ще е нов човек.

Ако сте изчерпали енергията си за радикални промени и рутината ви е станала скучна, тогава ви е необходима златна среда – не пълно рестартиране на стила, а малък, но много ефективен детайл.

Най-лесният начин да добавите това е чрез грим, само с едно прецизно докосване, което ще трансформира най-важното – вашия външен вид. Това е първото нещо, което хората забелязват, и можете да го направите не просто красив, но и наистина завладяващ с минимални усилия.

Но не си мислете, че отново говорим за класическа черна очна линия, основни сенки или хайлайтър във вътрешния ъгъл на окото. Вече сме били там.

В списъка с тенденции се появи нещо по-интересно. Вместо черна очна линия, сега на мода е друг цвят. Не кафяв, не сив, а... бордо. Същият този дълбок и мистериозен нюанс на зряла череша, червено вино и кадифе.

Истинското бордо не е просто тъмночервено, а истинска смесица от тъмночервени, виолетови и лилави нотки. Този нюанс идва при нас директно от френските лозя на Бургундия, което означава, че има същата дълбочина и благородство като най-доброто отлежало вино.

Подобно на фино вино, то може да бъде топло, с преобладаване на червено, или хладно, с нотка на лилаво, но винаги изглежда изненадващо скъпо и изискано. Не е чудно, че се превърна в една от топ тенденциите тази зима.

И най-хубавото е, че не се нуждае от специален повод като Нова година. То създава такъв. Просто нарисувайте тънка линия по миглите си и погледът ви мигновено се променя: става ленив, пленителен и съблазнителен.

Освен това, бордото отива на почти всички. Тъй като балансира между топло и хладно, то допълва всеки цвят на очите и тон на кожата. Само запомнете това просто правило: ако имате светли, сини или зелени очи и топъл подтон, потърсете молив с отчетлив червен подтон.

Момичетата с кафяви очи и топла кожа ще изглеждат страхотно както с топли, така и с неутрални нюанси. Ако кожата ви има хладен, розов подтон и очите ви са светли, изберете по-студен, виолетов бордо.

Той е идеален и за кафяви очи със студени тонове на кожата. А ако имате неутрален тон на кожата, имате късмет - можете да изберете всеки нюанс, който ви харесва; със сигурност ще впечатли.

Бордовият грим за очи може да се нанася по различни начини, съобразени с вашето настроение и повод. За ежедневен грим просто нарисувайте тънка линия възможно най-близо до корените на горните мигли и леко я разнесете с пръст или апликатор за опушен ефект.

Това е всичко. Добавете обичайната си спирала и червило в цвят телесен цвят. Визията ще бъде съвсем различна, не прекалено, но много изразителна.

Ако търсите малко повече драматичност за вечерна визия, можете да бъдете по-смели. Начертайте по-дебела линия, като леко повдигнете върха.

Или добавете много тънка линия по долния клепач и лигавицата, но не я запълвайте напълно, тъй като това ще направи очите ви да изглеждат уморени. Тук можете да си поиграете с текстурата.

Мек, лесно разнасящ се молив ще създаде фин опушен ефект. Гел или супер дълготраен молив ще ви позволи да създадете прецизна, перфектна линия, която ще издържи до сутринта.

Съчетайте този акцент с топли, блестящи сенки за очи – златисти, бронзови или светло розови. И не забравяйте леко бляскаво докосване във вътрешния ъгъл на окото – това ще добави нотка блясък.

В този случай е най-добре да запазите устните си неутрални или да повторите същия винен нюанс в червилото, но в по-малко интензивен вариант.

Когато избирате перфектния си бордо молив, фокусирайте се върху това, което ви подхожда най-добре. Класическият графитен молив изисква подостряне, но създава най-кадифена, лесно разнасяща се линия. Автоматичните или прибиращите се моливи са удобни, но не винаги толкова дълготрайни.

А ако дълготрайният цвят и наситеността са важни за вас, търсете формули с етикет „водоустойчив“ или „гел“. Те няма да ви разочароват, когато имате най-голяма нужда от тях.

jenata.blitz.bg

