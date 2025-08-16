Новина за убийството на Алексей Петров

Все повече се увеличава мистерията около убийството на Алексей Петров.

Телефонът на Алексей Петров изглежда, че може тихомълком да е изчезнал. Устройството бе криптирано и неговото отключване се очакваше да даде ключа към разкриването на убиеца на бившата барета.

Това най-вероятно няма да се случи, защото в момента никой не знае къде се намира телефонът. Това разбра "България Днес" от свои източници в полицията, които подозират, че криптираното устройство може да не е стигало въобще до централата на ФБР във Вашингтон, САЩ.

Полицейските източници, които са запознати с разследването, се опасяват, че телефонът може и въобще да не е стигнал до центъра за разкодиране на ФБР, защото щеше да има някакви новини. Или устройството щеше да бъде разкодирано в рамките на няколко седмици, или щеше да стане ясно, че това не може да стане.

Към момента няма никакви данни от САЩ дали това се случва, което е притеснително и повдигна много въпроси. Колкото повече време мине, толкова повече намалява шансът убиецът на бившата барета да бъде разкрит, камо ли поръчителят на покушението.

Нашите следователи се надяват, че в данни от облака на Петров има някой коз, който да ги насочи към поръчителя на покушението. Ченгетата разчитат точно на тези липсващи засега данни и ги считат за най-важни в разследването, защото не разполагат с други следи.

Българските разследващи смятат, че убийството може да е поръчано именно от територията на Съединените щати. По данни на "България Днес" Петров си е купил телефона именно от САЩ. Там има три водещи компании, които правят подобни устройства, като някои от тях са дори невъзможни за разбиване.

