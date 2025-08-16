Майстори дадоха рецептата за най-вкусните пилешки бутчета

Ако ви е писнало да готвите пилешко месо по една и съща рецепта, има лесен начин да се поправите.

Изданието Express сподели идея за приготвяне на пилешко с червен пипер, което е идеално за семейна вечеря.

„Не можех да повярвам колко бързо се приготви тази вечеря и колко вкусна беше. Пилешкото беше перфектно приготвено и супер крехко, а сосът беше богат, наситен и не твърде тежък. Ако търсите бърза и вкусна вечеря с пилешко месо, тази рецепта за делничната вечер е хит както за деца, така и за възрастни“, казва Кристина Разон, заместник-редактор по храните в The Kitchn.

Продукти:

500 г пилешки бутчета

2 1/2 чаени лъжички сол

две чаени лъжички прясно смлян черен пипер

една супена лъжица зехтин

една средно голяма глава лук, едро нарязана

четвърт чаша доматено пюре

три скилидки чесън, счукани

супена лъжица брашно

супена лъжица сладък червен пипер

половин чаша сухо бяло вино

чаша гъста сметана

чаша пилешки бульон;

сок от лимон - около две супени лъжици

Приготвяне:

Подсушете пилешките бутчета с кухненска хартия. Поръсете ги равномерно със сол и черен пипер.

След това загрейте зехтина в голям тиган на средносилен огън. След като олиото се загрее, добавете пилешките бутчета в тигана и гответе, докато долната им част стане златистокафява, или около 8 до 10 минути.

Обърнете бутчетата и продължете да готвите още около 8 минути. Прехвърлете сготвеното пиле в чиния и оставете настрана.

След това намалете котлона на среден, добавете нарязания лук в същия тиган и гответе, като разбърквате от време на време, докато започне да става леко кафяв по краищата.

Добавете доматеното пюре и счукания чесън и гответе, докато пастата придобие наситено червен цвят, още около две минути. Добавете брашното и червения пипер, като бъркате непрекъснато за една минута. Налейте бялото вино и остържете дъното на тигана, за да разхлабите карамелизираните парченца, като позволите на течността да се изпари, а алкохолът да се изпари, около минута.

След това добавете сметаната, пилешкия бульон, една чаена лъжичка сол и една чаена лъжичка черен пипер. Разбъркайте всичко заедно и оставете соса да заври на слаб огън.

Гответе всичко това, като разбърквате от време на време, докато сместа се сгъсти, около три минути. След това изключете котлона, добавете лимоновия сок и върнете пилето в тигана. След това сервирайте всичко наведнъж.

