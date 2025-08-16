Майстори дадоха рецептата за най-вкусните пилешки бутчета

Ако ви е писнало да готвите пилешко месо по една и съща рецепта, има лесен начин да се поправите.
Изданието Express сподели идея за приготвяне на пилешко с червен пипер, което е идеално за семейна вечеря.
„Не можех да повярвам колко бързо се приготви тази вечеря и колко вкусна беше. Пилешкото беше перфектно приготвено и супер крехко, а сосът беше богат, наситен и не твърде тежък. Ако търсите бърза и вкусна вечеря с пилешко месо, тази рецепта за делничната вечер е хит както за деца, така и за възрастни“, казва Кристина Разон, заместник-редактор по храните в The Kitchn.
Продукти:
- 500 г пилешки бутчета
- 2 1/2 чаени лъжички сол
- две чаени лъжички прясно смлян черен пипер
- една супена лъжица зехтин
- една средно голяма глава лук, едро нарязана
- четвърт чаша доматено пюре
- три скилидки чесън, счукани
- супена лъжица брашно
- супена лъжица сладък червен пипер
- половин чаша сухо бяло вино
- чаша гъста сметана
- чаша пилешки бульон;
- сок от лимон - около две супени лъжици
Приготвяне:
Подсушете пилешките бутчета с кухненска хартия. Поръсете ги равномерно със сол и черен пипер.
След това загрейте зехтина в голям тиган на средносилен огън. След като олиото се загрее, добавете пилешките бутчета в тигана и гответе, докато долната им част стане златистокафява, или около 8 до 10 минути.
Обърнете бутчетата и продължете да готвите още около 8 минути. Прехвърлете сготвеното пиле в чиния и оставете настрана.
След това намалете котлона на среден, добавете нарязания лук в същия тиган и гответе, като разбърквате от време на време, докато започне да става леко кафяв по краищата.
Добавете доматеното пюре и счукания чесън и гответе, докато пастата придобие наситено червен цвят, още около две минути. Добавете брашното и червения пипер, като бъркате непрекъснато за една минута. Налейте бялото вино и остържете дъното на тигана, за да разхлабите карамелизираните парченца, като позволите на течността да се изпари, а алкохолът да се изпари, около минута.
След това добавете сметаната, пилешкия бульон, една чаена лъжичка сол и една чаена лъжичка черен пипер. Разбъркайте всичко заедно и оставете соса да заври на слаб огън.
Гответе всичко това, като разбърквате от време на време, докато сместа се сгъсти, около три минути. След това изключете котлона, добавете лимоновия сок и върнете пилето в тигана. След това сервирайте всичко наведнъж.
