ДА! На българската храна

Майстори дадоха рецептата за най-вкусните пилешки бутчета

Ако търсите бърза и вкусна вечеря с пилешко месо, тази рецепта за делничната вечер е хит както за деца, така и за възрастни

16 авг 25 | 8:36
55
Иван Ангелов

Ако ви е писнало да готвите пилешко месо по една и съща рецепта, има лесен начин да се поправите.

Изданието Express сподели идея за приготвяне на пилешко с червен пипер, което е идеално за семейна вечеря.

„Не можех да повярвам колко бързо се приготви тази вечеря и колко вкусна беше. Пилешкото беше перфектно приготвено и супер крехко, а сосът беше богат, наситен и не твърде тежък. Ако търсите бърза и вкусна вечеря с пилешко месо, тази рецепта за делничната вечер е хит както за деца, така и за възрастни“, казва Кристина Разон, заместник-редактор по храните в The Kitchn.

Продукти:

  • 500 г пилешки бутчета
  • 2 1/2 чаени лъжички сол
  • две чаени лъжички прясно смлян черен пипер
  • една супена лъжица зехтин
  • една средно голяма глава лук, едро нарязана
  • четвърт чаша доматено пюре
  • три скилидки чесън, счукани
  • супена лъжица брашно
  • супена лъжица сладък червен пипер
  • половин чаша сухо бяло вино
  • чаша гъста сметана
  • чаша пилешки бульон;
  • сок от лимон - около две супени лъжици

Приготвяне:

Подсушете пилешките бутчета с кухненска хартия. Поръсете ги равномерно със сол и черен пипер.

След това загрейте зехтина в голям тиган на средносилен огън. След като олиото се загрее, добавете пилешките бутчета в тигана и гответе, докато долната им част стане златистокафява, или около 8 до 10 минути.

Обърнете бутчетата и продължете да готвите още около 8 минути. Прехвърлете сготвеното пиле в чиния и оставете настрана.

След това намалете котлона на среден, добавете нарязания лук в същия тиган и гответе, като разбърквате от време на време, докато започне да става леко кафяв по краищата.

Добавете доматеното пюре и счукания чесън и гответе, докато пастата придобие наситено червен цвят, още около две минути. Добавете брашното и червения пипер, като бъркате непрекъснато за една минута. Налейте бялото вино и остържете дъното на тигана, за да разхлабите карамелизираните парченца, като позволите на течността да се изпари, а алкохолът да се изпари, около минута.

След това добавете сметаната, пилешкия бульон, една чаена лъжичка сол и една чаена лъжичка черен пипер. Разбъркайте всичко заедно и оставете соса да заври на слаб огън.

Гответе всичко това, като разбърквате от време на време, докато сместа се сгъсти, около три минути. След това изключете котлона, добавете лимоновия сок и върнете пилето в тигана. След това сервирайте всичко наведнъж.

Иван Ангелов

