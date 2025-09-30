За 4 зодии вратата към щастието се отваря на 1 октомври

Според най-известната руска астроложка Тамара Глоба на 1 октомври ще се случи рядко астрономическо събитие, истински енергиен взрив, който ще отвори вратата към щастие, успех и емоционален баланс. Глоба твърди, че на този ден планетите са в перфектна хармония - Венера в Рак с подкрепата на Уран в Телец и Нептун в Овен, носейки мощна космическа вълна.

Близнаци

Пригответе се за неочаквани финансови печалби. Уран активира вашето поле на доходите, така че е възможно да върнете стар дълг, да спечелите внезапни бонуси или дори напълно нов източник на пари.

Всичко, което сте смятали за загубено, вече може да бъде възвърнато.

Съвет от астролога: Отворете очите си за необичайни идеи и прегледайте стари документи, договори или досиета, там се крие незабравима възможност, която може да ви донесе истински обрат.

Телец и Рак

За вас това е време, в което скритите ви таланти ще излязат наяве. Венера създава идеални условия хората да ви разпознаят, оценят и възнаградят. Ако имате проект наум, представете го. Ако отдавна обмисляте смяна на работата си, сега е подходящият момент да го направите.

Дори хоби или малко умение, което подценявате, може да се превърне в печалба.

Риби

Навлизате в период на емоционално прочистване и вътрешен мир. Нептун отваря вратата към честни разговори, прошка и по-дълбоки връзки с любимите хора. Това е възможност да премахнете емоционалните тежести от сърцето си и да освободите стари рани.

Най-голямата задача на Рибите е честността със себе си, но и с другите. Ако отворите душата си, ще получите разбиране и нова сила за идеи, пише zajenata.bg.

