Майстори дадоха рецептата за най-вкусните пилешки бутчета
Ако търсите бърза и вкусна вечеря с пилешко месо, тази рецепта за делничната вечер е хит както за деца, така и за възрастни
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Ако търсите бърза и вкусна вечеря с пилешко месо, тази рецепта за делничната вечер е хит както за деца, така и за възрастни
Почти 10 тона пилешко месо от Полша ще бъде изгорено заради замърсяване със Салмонела
София. Новото звено за фискален контрол към НАП хвана в нарушение камион с пилешки бутчета още в първата си смяна на работа. От 1 януари започна работ...