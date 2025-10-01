Ники Дойнов се изпусна! Неочакван гаф в ефир

Ники Дойнов се изпусна и издаде информация от кухнята на Нова по време на специалното предаване за посрещането на волейболните национали в София.

Сред гостите в студиото, водещият представи участничка от актуалния сезон на „Игри на волята“, като я обяви в качеството ѝ на гост-коментатор по повод спортния триумф. По време на представянето обаче той неволно разкри, че тя ще бъде финалистка в риалитито – информация, която до момента не бе известна на публиката.

Става дума за Симона Ръждавичка, чиято реакция в ефир беше видимо притеснена. Тя побърза да отклони темата, като обясни, че не може да коментира нищо свързано с „Игри на волята“. Изказването на Дойнов предизвика моментна неловкост, но водещият не направи опит да се поправи.

