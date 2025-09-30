Шах. Издигат Владимир Николов за президент на страната!

Славният ни волейболен национал от близкото минало Владо Николов, който в момента е на гребена на вълната след феноменалната игра на синовете си Алекс и Симеон във Филипините,

ще бъде кандидатът на "Възраждане" на предстоящите президентски избори, научи сензационно Lupa.bg от свои източници в проруската партия.

Предложението му е било отправено лично от лидера Костадин Костадинов още преди няколко седмици, но двуметровият мъжага поискал известно време да размисли.

Очевидно отговорът е бил положителен, защото в партията вече се знае, че именно Николов ще обединява избирателите на Костадинов за "Дондуков".

"Николов е изключително популярен спортист, освен това е силно разпознаваем от проруския електорат. Ясно е със сигурност, че няма да бъде избран за президент, но въпросът е колко още хора ще привлече. Заветната цел на "Възраждане" е да бият рекорда на Волен Сидеров, който взе 649 000 гласа на изборите за "Дондуков" през 2006-а срещу Георги Първанов.

Владо Николов досега не е заявявал политически позиции, но има много дълбоки лични връзки в Русия и многократно се е изказвал против наказанията на руските спортисти за участие в международни състезания. Именно той лично е уредил сина си Мони да отиде да играе в Локомотив Новосибирск от новия сезон.

