Този апетитен лимонов чийзкейк става само за 15 минути

Чийзкейкът се смята за перфектния десерт за завършек на семейно хранене или вечеря. Кулинарният експерт Шарлот Оутс, автор на блога Charlotte's Lively Kitchen, е разработила проста, но

вкусна рецепта за лимонов чийзкейк, който се приготвя само за 15 минути

и след това се охлажда до съвършенство в хладилника.

Тя отбеляза, че този лимонов чийзкейк има хрупкава бисквитена основа и е невероятно богат на вкус благодарение на кората и сока от пресни лимони, и че е толкова вкусен, че е невъзможно да се спре, пише Express. Всички хвалят неговата простота и надеждност като лек десерт.

Продукти:

280 мл течна сметана

250 г крема сирене

100 г обикновени бисквити

100 г пудра захар

40 г масло

2 лимона (кора и сок)

За декорация:

75 мл течна сметана

4 резена лимон

За приготвянето на глазурата ще ви трябват още сладкарски пош със звездовиден накрайник, хартия за печене и тава с подвижен ръб.

Приготвяне:

Първо трябва да покриете формата за кекс с хартия за печене. Това ще ви помогне лесно да извадите готовия чийзкейк и да го запазите чист. Разтопете маслото на котлона, като бъркате непрекъснато. Този процес ще отнеме само няколко минути. След като маслото се разтопи, свалете формата от котлона.

Следва да смачкате бисквитките на малки трохи. За целта е удобно да ги сложите в торбичка и да ги разточите с точилка или друг тежък предмет.

Смесете добре трохите от бисквитки с разтопено масло. Получената маса трябва да се прехвърли във формата, да се изравни и плътно да се разпредели с лъжица. След това трябва да поставите основата в хладилника, докато се приготвя пълнежът.

Време е да настържете кората на лимоните и да изстискате сока им - трябва да получите около пет чаени лъжички. Тези съставки трябва да се оставят настрана засега. След това трябва да разбиете сметаната, докато се образуват меки върхове. Добавете крема сиренето, захарта, лимоновия сок и кората към тази смес. Разбъркайте всичко добре до гладкост.

Извадете основата от хладилника и разпределете равномерно лимоновата маса отгоре. Внимателно загладете повърхността с лъжица или шпатула. Формата трябва да се върне в хладилника за поне два часа. Чийзкейкът трябва да се извади само непосредствено преди сервиране.

За украса разбийте сметаната до плътност, поставете я в сладкарски пош със звездовиден накрайник и направете осем розички по ръба на чийзкейка. Украсете всяка с резен лимон.

