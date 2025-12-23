Пухкави бананови палачинки. Тайната съставка за перфектен вкус

Сутрините имат своето особено очарования - особено когато наближават празници или когато домът се събужда бавно, с мирис на кафе и детски гласове. В тези моменти човек търси закуска, която да е едновременно бърза, вкусна и любима на всички. Нещо, което да събере семейството около масата, без да ви държи дълго в кухнята.
Точно такава рецепта ви предлагаме днес - пухкави бананови палачинки без добавена захар, които децата обожават, а възрастните оценяват заради лекотата и аромата им. И помнете: тайната съставка за перфектен вкус е в щипката канела. Тя прави всяко ястие вълшебно.
Необходими продукти (за 4 порции)
- 2 добре узрели банана
- 2 яйца
- 1 чаша прясно мляко
- 1 чаша брашно (може и половината да е пълнозърнесто)
- 1 ч.л. бакпулвер
- 1 ванилия
- Щипка канела (по желание)
- Масло или кокосово масло за тигана
Начин на приготвяне
- Намачквате бананите с вилица до гладка каша.
- Добавяте яйцата и разбърквате добре.
- Наливате млякото и ванилията.
- Пресявате брашното с бакпулвера и го добавяте към сместа.
- Разбърквате до хомогенно тесто — трябва да е малко по-гъсто от обикновено палачинково.
- Загрявате тиган с малко масло и сипвате малки кръгчета.
- Печете по 1–2 минути от всяка страна, докато станат златисти и пухкави.
Как да ги поднесете, за да ги обожават децата
- С пресни плодове — ягоди, банан, боровинки
- С малко мед или кленов сироп
- С кисело мляко, разбъркано с лъжица мед
- С домашен шоколадов крем от банан и какао
Защо тази закуска е „перфектна“
- Няма добавена захар — сладостта идва от бананите.
- Става за 10 минути, дори в делнична сутрин.
- Децата я възприемат като десерт, а всъщност е питателна.
- Може да се направи и с безглутеново брашно.
- Подходяща е и за хапване в движение.
