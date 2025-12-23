Пухкави бананови палачинки. Тайната съставка за перфектен вкус

Сутрините имат своето особено очарования - особено когато наближават празници или когато домът се събужда бавно, с мирис на кафе и детски гласове. В тези моменти човек търси закуска, която да е едновременно бърза, вкусна и любима на всички. Нещо, което да събере семейството около масата, без да ви държи дълго в кухнята.

Точно такава рецепта ви предлагаме днес - пухкави бананови палачинки без добавена захар, които децата обожават, а възрастните оценяват заради лекотата и аромата им. И помнете: тайната съставка за перфектен вкус е в щипката канела. Тя прави всяко ястие вълшебно.

Необходими продукти (за 4 порции)

- 2 добре узрели банана

- 2 яйца

- 1 чаша прясно мляко

- 1 чаша брашно (може и половината да е пълнозърнесто)

- 1 ч.л. бакпулвер

- 1 ванилия

- Щипка канела (по желание)

- Масло или кокосово масло за тигана

Начин на приготвяне

- Намачквате бананите с вилица до гладка каша.

- Добавяте яйцата и разбърквате добре.

- Наливате млякото и ванилията.

- Пресявате брашното с бакпулвера и го добавяте към сместа.

- Разбърквате до хомогенно тесто — трябва да е малко по-гъсто от обикновено палачинково.

- Загрявате тиган с малко масло и сипвате малки кръгчета.

- Печете по 1–2 минути от всяка страна, докато станат златисти и пухкави.

Как да ги поднесете, за да ги обожават децата

- С пресни плодове — ягоди, банан, боровинки

- С малко мед или кленов сироп

- С кисело мляко, разбъркано с лъжица мед

- С домашен шоколадов крем от банан и какао

Защо тази закуска е „перфектна“

- Няма добавена захар — сладостта идва от бананите.

- Става за 10 минути, дори в делнична сутрин.

- Децата я възприемат като десерт, а всъщност е питателна.

- Може да се направи и с безглутеново брашно.

- Подходяща е и за хапване в движение.

