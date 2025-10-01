Астролог с прогноза за България. На тези дати ще излязат нови скандали

Вещае ли Марс в Скорпион протести, кризи, борба за власт и влияние? Отговорите от астролога Мира Кунева.

"Този транзит на Марс в Скорпион обикновено е свързан с много напрежение. Скрити напрежения започват да се освобождават - агресия, конфликти, протести. В Украйна в края на септември веднага се обостри конфликтът", каза тя.

Кунева очаква този период да донесе много напрежение през октомври и да завърши в първите дни на ноември с много труден аспект в Уран.

Трябва да сме много предпазливи в живота си и да реагираме достатъчно спокойно, отбеляза астрологът пред Bulgaria ON AIR.

Марс в Скорпион носи много промени във финансовите системи, понякога и сътресения в банките, обърна внимание Кунева.

Какво означава този период за България

"Марс в Скорпион влиза в 12-и дом на хороскопа на България и до 23 октомври ще върви през него. 12-и дом е свързан с изплуване на скрити неща. Скрити напрежения ще излизат. Не мисля, че ще има големи сътресения във властта. Ще има трудни ситуации между 6 и 12 октомври, след това от 20 октомври до 1 ноември. Това ще бъдат по-скоро протести, ще излязат нови скандали в държавата", каза астрологът.

Тя прогнозира, че от 6 до 12 октомври ще има скандали, свързани с правосъдието.

"В България ще се занимаваме с неща, които до този момент са били неглижирани. Може да излязат всякакви стачки. Това ще бъде не само в България. До началото на ноември няма да бъде спокойно за целия свят", посочи Кунева.

Не всичко изглежда черно

"Образува се хармоничен аспект между Юпитер и Сатурн. Той ще започне да носи подем на определени браншове в икономиката. Ще се образува отново в края на пролетта, началото на лятото през 2026 г.", поясни гостът.

Кунева добави, че до 30 юни на 2026 г. Юпитер е в Рак - винаги е свързан с бум в строителството и пазара на имотите. Увеличава ремонти, строежи на детски градини и училища, сигурност.

Най-уязвимите зодии по време на Марс в Скорпион

"Ще бъде най-труден за неподвижните знаци - Скорпион, Водолей, Телец и Лъв. Ще трябва да се пазят от злополуки, да внимават с техниката, ще имат много ситуации на гняв. Да бъдат внимателни в отношенията си и да не поемат различни рискове", препоръча Мира Кунева.

Ще има и печеливши - Риби и Рак ще получат много енергия от Марс в Скорпион, стана ясно от думите ѝ.

Това ще бъде период на уреждане на проблеми, интересни нови контакти. В по-малка степен Козирог и Дева също ще усещат положителната енергия на Марс в Скорпион.

