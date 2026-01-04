Изненада! Смениха името на наше село

Новата година донесе старо име за едно българско село. След местно допитване жителите на великотърновското село Стефан Стамболово решиха да върнат историческото му име – Градина. Така, три десетилетия след преименуването, населеното място отново ще носи името, с което поколения местни хора са свързвали своя дом.

През 1995 година селото Градина е преименувано на Стефан Стамболово, но за голяма част от жителите новото име така и не се утвърждава. Мнозина продължават да се представят като жители на Градина, а промяната създава и практически трудности – обърквания с пощенски пратки, призовки и административни документи, които често пристигат в други населени места със сходни имена.

„Всички ни знаят като градинчани. Въпреки тези 30 години не успяхме да се възприемем като Стефан Стамболово“, споделят местните хора, предава bTV.

През април в селото е проведен местен референдум, на който над 90% от гласувалите подкрепят връщането на старото име. Преди дни с президентски указ решението официално влиза в сила и селото отново се казва Градина.

Предстои подмяна на личните документи на жителите, като се обсъжда възможността заявленията да се подават на място. Поръчани са и новите табели за входовете на селото. Част от документите, като актовете за гражданско състояние, няма да бъдат променяни.

„Ще трябва да сменим лични карти, вероятно и шофьорски книжки, но това са най-добре похарчените пари“, казват жителите.

Името Градина не е избрано случайно – то идва от плодородната черноземна почва в района и от китния облик на селото, което местните с гордост описват като „градина“.

