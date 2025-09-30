Тошко Йорданов побесня! Кой му удари колата

Наш колоритен депутат имаше неприятно преживяване вчера.

Тошко Йорданов. Депутатът на Слави Трифонов бе ударен от невнимателен шофьор в самия център на София.

Политикът караше лични си автомобил, когато в него се нацели друга кола. Дали Тошко спря внезапно, или водачът отзад не прецени разстоянието, не става много ясно.

Ясно е само, че щетата по колата на депутата бе сравнително лека - леко изкривена броня и няколко драскотини.

След сблъсъка Йорданов слезе от автомобила си и явно изнервен от това, че Народното събрание напоследък не работи поради липса на кворум, вдигна лек скандал на водача, причинил инцидента.

В името на истината трябва да се признае, че депутатът на Слави се задоволи само с няколко реплики на по-висок тон и ръкомахания, след което говори по телефона, най-вероятно за да се посъветва с адвокат какво да прави, и се разбра с другия шофьор.

Двамата попълниха двустранен протокол за нанесената щета и се разделиха по живо, по здраво. При подобни инциденти, когато няма сериозни щети и жертви, КАТ не се вика.

Впечатление прави, че Йорданов не кара особено скъп автомобил. С черния "Фолксваген" той се сдоби през 2021 година, защото е фен на немските возила, и си го кара оттогава, като дори лично си го мие понякога. Бай Тошко няма нито охрана, нито шофьор като много други депутати, а сам си кара колата, пише България днес.

