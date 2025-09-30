Сладкари споделиха перфектната рецепта за ябълков пай

Приготвянето на ябълков пай, особено с настъпването на есента, винаги е чудесна идея.

Тънките резенчета ябълка „изчезват“ в тестото за печене по време на печене, създавайки безупречен сладкиш. Екстрактът от бадем добавя лека плодова нотка, докато канелата добавя топли, пикантни вкусове. Експертите препоръчват сервирането на този десерт с топка ванилов сладолед или бита сметана, пише EatingWell.

Продукти:

1 килограм ябълки;

сок от един лимон;

⅓ чаша захар;

3 големи яйца;

3 супени лъжици несолено масло, разтопено;

½ чаена лъжичка канела;

½ чаена лъжичка кардамон;

¼ чаена лъжичка сол;

1 чаша брашно;

½ супена лъжица екстракт от бадем;

½ чаша пълномаслено мляко;

3 супени лъжици затоплено ябълково желе (по желание).

Приготвяне:

Загрейте фурната до 190°C. Намажете тава за печене със спрей за готвене или олио. Покрийте дъното и стените с хартия за печене. Поставете тавата върху голяма тава за печене с борд, за да събирате евентуално разлято.

След това обелете и почистете ябълките от семките. Нарежете ябълките на кръгчета, поставете ги в голяма купа, добавете лимоновия сок и разбъркайте.

„В голяма купа разбийте заедно ⅓ чаша захар, 3 яйца, 3 супени лъжици разтопено масло, ½ чаена лъжичка канела, ½ чаена лъжичка кардамон и ¼ чаена лъжичка сол до гладка смес. Добавете 1 чаша брашно и разбийте до гладка смес. Добавете ½ чаша мляко и ½ супена лъжица екстракт от бадем и разбийте до гладка смес. Изсипете тестото върху нарязаните ябълки и разбъркайте, за да ги покриете равномерно. С лъжица отделете 12-15 резена ябълка (около 1 чаша) за гарниране“, продължава EatingWell.

Подредете останалите резени ябълка на равен слой в подготвената тава. Изсипете излишното тесто отгоре и почукайте тавата по плота, за да освободите въздушните мехурчета. Украсете отгоре с останалите запазени резени ябълка.

След това сложете пая във фурната за 70-80 минути. Проверете готовността, като забодете клечка за зъби в центъра, докато излезе чиста.

„По желание намажете тестото с 3 супени лъжици ябълково желе и го оставете да се охлади напълно във формата, около 3 часа. След като изстине, използвайте нож, за да отделите тестото от късите ръбове на формата. Повдигнете дългите ръбове на пергамента, за да отделите тестото от формата. Прехвърлете в чиния за сервиране и нарежете на парчета“, съветва изданието.

