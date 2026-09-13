Как да изпечем вкусен ябълков пай с канела. Вижте рецептата
Можете да използвате и други пълнежи за пая вместо ябълки
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Можете да използвате и други пълнежи за пая вместо ябълки
Според указанията този десерт би трябвало да се получи много вкусен
"Ароматът на мед и канела винаги се свързва с Коледа", казва майстор сладкарят от Пловдив Атанаска Костадинова, чиято сладкарница "Нестея" на гърба на...