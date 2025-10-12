Как да изпечем вкусен ябълков пай с канела. Вижте рецептата

Ябълковият пай с канела е идеален за есента.
Освен това е невероятно лесен за печене. Всички съставки са налични в кварталния магазин, а приготвянето му отнема по-малко от час.
За да го приготвите, ще ви трябват няколко пресни ябълки, но паят много лесно се адаптира и към други пълнежи, които могат да включват ядки, други плодове или дори маслен крем.
Продукти
• 2 обелени и нарязани ябълки
• 190 г пшенично брашно
• 1 чаена лъжичка бакпулвер
• 0,5 чаена лъжичка сода бикарбонат
• 0,5 чаена лъжичка сол
• 1 чаена лъжичка смляна канела
• 0,5 чаена лъжичка смляно индийско орехче
• 115 г несолено масло
• 125 г кристална захар
• 125 г кафява захар
• 2 големи яйца
• 1 чаена лъжичка екстракт от ванилия
• 125 мл мътеница
Приготвяне
1. Загрейте фурната до 175°C, намажете с мазнина и покрийте тава за печене с хартия за печене.
2. В средно голяма купа разбийте заедно брашното, содата за хляб, бакпулвера, солта, канелата и индийското орехче до гладка смес.
3. В по-голяма купа разбийте омекналото масло с кафявата захар и кристалната захар, докато сместа стане лека и пухкава.
4. Разбийте яйцата едно по едно в сместа от масло и захар, след което добавете сместа с брашното. Добавете екстракта от ванилия и мътеницата.
5. Поставете нарязаните ябълки в тестото и изсипете в подготвената тава. Печете от 55 минути до един час или докато шиш, забоден в центъра, излезе чист.
6. Оставете кекса да се охлади във формата, преди да го прехвърлите върху решетка или чиния.
