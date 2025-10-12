Как да изпечем вкусен ябълков пай с канела. Вижте рецептата

Ябълковият пай с канела е идеален за есента.

Освен това е невероятно лесен за печене. Всички съставки са налични в кварталния магазин, а приготвянето му отнема по-малко от час.

За да го приготвите, ще ви трябват няколко пресни ябълки, но паят много лесно се адаптира и към други пълнежи, които могат да включват ядки, други плодове или дори маслен крем.

Продукти

• 2 обелени и нарязани ябълки

• 190 г пшенично брашно

• 1 чаена лъжичка бакпулвер

• 0,5 чаена лъжичка сода бикарбонат

• 0,5 чаена лъжичка сол

• 1 чаена лъжичка смляна канела

• 0,5 чаена лъжичка смляно индийско орехче

• 115 г несолено масло

• 125 г кристална захар

• 125 г кафява захар

• 2 големи яйца

• 1 чаена лъжичка екстракт от ванилия

• 125 мл мътеница

Приготвяне

1. Загрейте фурната до 175°C, намажете с мазнина и покрийте тава за печене с хартия за печене.

2. В средно голяма купа разбийте заедно брашното, содата за хляб, бакпулвера, солта, канелата и индийското орехче до гладка смес.

3. В по-голяма купа разбийте омекналото масло с кафявата захар и кристалната захар, докато сместа стане лека и пухкава.

4. Разбийте яйцата едно по едно в сместа от масло и захар, след което добавете сместа с брашното. Добавете екстракта от ванилия и мътеницата.

5. Поставете нарязаните ябълки в тестото и изсипете в подготвената тава. Печете от 55 минути до един час или докато шиш, забоден в центъра, излезе чист.

6. Оставете кекса да се охлади във формата, преди да го прехвърлите върху решетка или чиния.

