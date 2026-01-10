Тайна съставка на шеф готвача за сочно и хрупкаво пилешко

Известната готвачка, авторка и телевизионна водеща Джуди Джу има „тайна подправка“ за неповторим вкус на пилешкото. Тя не е изискана сол или сложна смес от подправки . Всъщност тази съставка лесно се намира във всеки магазин за хранителни стоки, особено по това време на годината.

Най-добрият сок за овкусяване на пилешкото

Това е цитрусов сок. „Лаймът осигурява този остър, чист вкус; лимонът е вечна класика; грейпфрутът добавя изтънчен оттенък; а юзу носи флорален, ароматен подем, който е почти ефирен“, казва тя. Но един от любимите ѝ е портокалът, който използва заради естествената му сладост за овкусяване на пилето, пише EatingWell, цитира actualno.com.

Експертът казва, че портокаловият сок „карамелизира прекрасно, придавайки на пилето лъскава, златиста коричка“. В този прост сладко-кисел продукт има много повече предимства за вкуса и текстурата на ястията от пилешко месо, отколкото изглежда на пръв поглед.

Ползи от използването на цитрусови маринати при приготвянето на пилешко месо

Освен очевидния, ярък вкус, има и убедителни причини да мариновате пилешко месо в цитрусови сок. „Лимонената киселина омекотява твърдите мускулни влакна по повърхността на пилешкото месо, което води до по-нежна текстура“, обяснява експертът.

Цитрусовите плодове действат и като проводник за други вкусове, подсилвайки вкуса на всички билки и подправки, добавени към маринатата. И не забравяйте ползите за здравето от цитрусовите плодове.

Витамин C има значителни антиоксидантни свойства. Той не само помага за предотвратяване на настинки, но също така подпомага производството на колаген и усвояването на желязо. Струва си да се отбележи, че витамин C е чувствителен към високи температури, така че намаляването на времето за готвене и използването на по-ниски температури ще помогне за запазване на някои от полезните му свойства.

Или помислете дали да не запазите част от неизползваната марината и да я залеете върху готовото пиле, за да се възползвате от предимствата на витамин С.

Често срещани грешки, които трябва да се избягват

Мариноването за около 30 минути е достатъчно, за да се наситят обезкостените и без кожа бутчета с богатия вкус на цитруса и подправките. Това е важно, тъй като твърде дългото мариноване може да придаде на пилешкото "по-отпусната" текстура.

Джу предупреждава, че естествените захари в портокаловия сок могат да загорят, така че трябва да следите внимателно месото, докато го печете или запичате. Главният готвач също така напомня на готвачите да използват разумно наситени цитрусови аромати. „Балансирайте киселинността със сол, мазнини и понякога нотка на сладост, за да позволите на вкусовете да изпъкнат, без да засилват вкуса на ястието“, съветва тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com