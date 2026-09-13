Ухайна манджичка: пилешка яхния с картофи
С филия и туршия е още по-вкусна
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С филия и туршия е още по-вкусна
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Дните преди Коледа са традиционното време, когато "Стандарт" поставя допълнителен акцент върху проблема с качеството на стоките и отговорните производ...
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София. „Нямаме данни, че в пилешкото месо, произведено в България, има хормони. Производството и износът на пилешко се контролира изключително коректн...
София. При рутинна проверка по официален контрол и взети проби за лабораторно изпитване в преработвателно предприятие, инспектори към Българска агенци...