Пресолили сте манджата? Топ 5 начина да запазите любимото ястие

Ако сте пресолили ястие, не бързайте да го изхвърляте.

Има прости и много лесни начини да запазите вкуса и да направите ястието отново годно за консумация.

Предлагаме ви 5 ефективни метода, които ще спасят всяко ястие.

Разредете с вода

Според Epicurious, ако сте добавили твърде много сол към супа или яхния, опитайте да я разредите със студена вода и да я оставите отново да заври.

Добавяйте вода малко по малко, опитвайки, докато супата престане да е солена. Обърнете внимание, че освен че намалява солеността, този метод може да притъпи другите подправки в ястието, но това може да се поправи, след като получите правилната соленост.

Увеличете количеството на съставките

За да направите ястието по-малко солено, следвайте метода на известната готвачка Марта Стюарт , който включва увеличаване на съставките.

Добавянето на нишестена съставка като ориз, паста, киноа или дори картофено пюре може да помогне за абсорбирането на част от солта, като същевременно увеличи общия обем. За разлика от простото разреждане с течност, този метод променя текстурата и помага за по-равномерното разпределение на солта в ястието.

Добавете нещо кисело

Изстискан лимонов сок, сок от лайм или лъжица оцет (от всякакъв вид) могат да направят чудеса за намаляване на солеността. В зависимост от рецептата, можете да експериментирате с преработени продукти на базата на домати, като доматено пюре или консервирани домати, които добавят лек прилив на киселинност.

Опитайте се да изберете киселинен елемент, който ще се съчетае добре с вкусовия профил на вашето ястие.

Добавете млечни продукти

Малко количество млечни продукти може да допринесе много за прикриване на солеността на ястието.

Течната сметана или малко масло са добри варианти за ястия, които трябва да къкрят малко по-дълго. Добавете заквасена сметана или малко крема сирене накрая.

Захар

Добавянето на щипка захар е често срещана практика за балансиране на киселинността на ястия като доматен сос, барбекю сос и други. Същият принцип работи добре и за намаляване на нивото на сол в ястието.

Започнете с една чаена лъжичка и добавяйте постепенно. В допълнение към захарта, можете да използвате и други подсладители като мед например.

Как да избегнем пресоляването

Добавяйте сол постепенно и опитвайте, докато бъркате.

Уебсайтът на Seriouseats препоръчва добавянето на сол на няколко етапа, а не наведнъж - това е една от основните препоръки на професионалните готвачи.

Опитвайте ястието след всяко добавяне - по този начин можете да контролирате интензивността на солеността и да не прекалявате.

Използвайте подходящия вид сол.

Готварската сол има големи кристали, което помага за по-добър контрол на дозировката.

Морската сол или хималайската сол може да изглеждат по-малко солени, но съдържат същото количество натрий, така че е лесно да се прекали с тях.

Подправки и билки

Можете да замените част от солта с прясно смлян черен пипер, препечени сусамови семена, цитрусови плодове, билки и подправки. Използвайте лимонов сок, оцет (ябълков или винен). Те изравняват солеността, дължаща се на киселинността.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com