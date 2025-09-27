Ползи и вреди от бирата. Кое надделява

Бирата е сред най-старите и най-популярни напитки в света – с история, датираща отпреди повече от 7000 години. Днес тя се консумира навсякъде – от хладните пъбове на Англия до горещите плажове на Бразилия, и е неизменен спътник на концерти, спортни събития и приятелски събирания. Леката газираност, разнообразието от вкусове и усещането за разхлаждане я правят една от любимите напитки на милиони.

Но бирата не е просто освежаващо питие – тя има и своите плюсове и минуси за здравето.

От една страна, бирата е богата на витамини от група В, фолиева киселина, калий, магнезий и силиций, който подпомага здравето на костите. В малца и хмела има антиоксиданти, които намаляват оксидативния стрес. Умерената консумация може дори да окаже благоприятно влияние върху сърдечно-съдовата система – да понижи "лошия" холестерол и да подобри кръвообращението. Нискoалкохолната бира понякога се използва и за възстановяване след спорт, защото съдържа електролити и въглехидрати. Освен това не може да се отрече и социалният ефект – тя създава чувство на отпускане и улеснява общуването.

От друга страна, вредите са сериозни. Чаша бира съдържа средно около 200–250 калории, което при редовна употреба води до напълняване и т.нар. „бирено коремче“. Както всеки алкохол, и бирата натоварва черния дроб и може да доведе до цироза и други заболявания. Редовната употреба увеличава риска от диабет, метаболитен синдром и хормонален дисбаланс заради съдържанието на фитоестрогени в хмела. Макар да действа успокояващо, бирата нарушава качеството на съня, води до дневна умора и при честа употреба съществува риск от развитие на алкохолна зависимост.

Бирата е напитка с две лица – символ на култури, традиции и споделени мигове, но и потенциална заплаха за здравето, ако се прекалява. Умерената консумация – до една бира на ден за жените и до две за мъжете – може да носи някои ползи, но всяко надвишаване на тази граница бързо накланя везните към вредите.

("Флагман")

