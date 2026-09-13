Най-голямата халба е 6 метра. Бирените рекорди
Страхът от празна чаша се нарича ценосиликафобия
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Страхът от празна чаша се нарича ценосиликафобия
Мечтая за музеи на пивото, те трябва да влязат в туристически маршрути, казва изпълнителният директор на Съюза на пивоварите Ивана Радомирова
За 42% от потребителите пивото е най-подходящо питие след минералната вода
Напитка с две лица – символ на култури, традиции и споделени мигове, но и потенциална заплаха за здравето
За да отбележи напускането на легендарния мениджър на ФК Ливърпул Юрген Клоп, Carlsberg се обедини с ERDINGER Weissbräu, за да създаде лимитирана сери...
Какво е да вариш бира през средните векове
На Илинден пивоварите отбелязват професионалния си празник
В бирата се съдържат елементи като магнезий, силиций, калций и фосфор и още...
90% от потребителите у нас избират светлото пиво
За футболните фенове пускаме златен кен, посветен на Стоичков Антон Карлов е изпълнителен директор на "Каменица" АД. На 8 юни 2016 г. компанията полу...
БСП празнува 124 години от създаването на социалистическото движение. Хиляди симпатизанти от цялата страна се събират на историческия връх Бузлуджа, з...
Бирата все пак продължава да бъде любима напитка на българите 5% по-малко литра бира е изпил българинът през 2014 година в сравнение с предходната го...
Георги Гълов е класически писач - на разкази, повести, вестникарски колонки, фейлетони, скечове, драматургия, биографии. Цар е на вицовете и каламбури...
София. Бургазлии и софиянци са най-големите почитатели на бира в страната. 86 на сто от пълнолетните жители на морския град и 84% от столичани редовно...