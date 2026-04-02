Изпили сме 4,9 млн. хектолитра бира за година

Българският пивоварен сектор затвърди позициите си като един от най-динамично развиващите се производствени браншове у нас. С ръст на инвестициите, иновациите и адаптация към потребителските нагласи, индустрията има съществен принос към икономиката, регионалния растеж и устойчивото развитие. Това стана ясно по време на годишното Общо събрание на Съюза на пивоварите в България (СПБ), на което бяха представени резултатите за 2025 г.

Най-силният сигнал за развитието на бранша идва от инвестициите. През изминалата година те достигат впечатляващите 88 млн. лева (45 млн. евро) – най-високото ниво за последните две десетилетия. Повече от половината от тези средства са насочени към изграждане и модернизация на производствени мощности, със силен фокус върху производството на малц. Това са капиталови инвестиции с дългосрочен характер, които остават в страната и са ясен знак за доверие в бъдещето на българската икономика. Паралелно с това дълготрайните материални активи в индустрията нарастват с 10 % спрямо предходната година. Тенденцията към укрепване на местната производствена база за суровините на пивоварните също бележи значителен ръст. През 2025 г. произведеният в страната хмел е 74 тона - увеличение от 32% спрямо предходната година. Поради безупречните си качествени показатели българският хмел намира реализация на различни международни пазари и то с утвърдени пивоварни традиции.

Пазарът на бира у нас запазва своята активност, като през 2025 г. продажбите на пиво в страната възлизат на 4,9 млн. хектолитра. Макар и със спад на обема от 5% спрямо 2024 г., честотата на консумация на пенливата напитка се запазва на нивата от предходните години. Три четвърти от българите консумират бира поне веднъж месечно, а над половината – всяка седмица. За 42% от потребителите пивото е най-подходящо питие след минералната вода. В България се произвеждат над 220 асортимента и марки пиво. През 2025 г. членуващите в СПБ производители на бира са добавили към продуктовите си листи 14 нови продукта. Разширява се и съставът на Съюза на пивоварите с два нови члена – „Русчук Крафт Брюъри“ и „Платформ Сървисиз“. Присъединяването им е показателно за навлизането на нови бизнес модели и услуги в индустрията.

Структурата на пазара се променя и в посока на по-устойчиви и екологични решения. Пластмасовите опаковки продължават да намаляват, като през 2025 г. делът им достига 43%, което е с 15% по-малко спрямо 2020 г. Кеновете набират все по-голяма популярност и техният пазарен дял вече се разширява на 31%. Стъклените бутилки запазват стабилно присъствие с 21%, което потвърждава баланса между традиция и иновация. Наливното пиво в кегове е 5% - индикация, че сегментът ХоРеКа, (т.е. продажбите през заведенията за обществено хранене) все още не са достигнали обемите от предкризисната 2019 г.

На картата на европейската индустрия България продължава да е на 13 място по консумация на пиво. Както и в останалите страни от ЕС, така и у нас най-динамично развиващият се сегмент в портфолиото на пивоварите отново е безалкохолната бира. С ръст от 53% и достигнати 122 780 хектолитра през 2025 г., тя се утвърждава като ключов двигател на иновациите. Национално представително изследване на СПБ, проведено от агенция Ипсос през 2025 г. показва, че 54% от българите (18+ г.) пият безалкохолна бира, а всеки трети от тях поне веднъж месечно. Все по-голям брой потребители, особено млади и активни хора – избират този тип напитки, като част от балансирания и активен начин на живот. Нарастват и предпочитанията към продукти на компании, прилагащи стандарти за устойчивост. Тази тенденция не е изолирана, а част от глобалната промяна в потребителските навици и очаквания.

